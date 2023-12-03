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三星S24 UItra最新渲染圖曝！主打AI功能　鈦合金新色登場

▲三星Galaxy S24系列最新渲染圖曝光。（圖／翻攝《Windows Report》）

▲三星Galaxy S24系列最新渲染圖曝光。（圖／翻攝《Windows Report》）

記者張靖榕／綜合外電報導

國外科技媒體曝光三星Galaxy S24系列最新渲染圖，分享新機亮點、規格參數、顏色等相關資訊，並指出三星計畫於明年1月17日舉行Galaxy Unpacked發表會，同月下旬發售Galaxy S24 系列手機。

IT之家引述外媒《Windows Report》報導，三星計畫在2024年1月17日舉辦Galaxy Unpacked發表會，Galaxy S24系列手機將在1月下旬開賣。其中Galaxy S24 Ultra將有4款顏色，包括Titanium Black鈦黑、Titanium Gray鈦灰、Titanium Violet鈦紫、Titanium Yellow鈦黃，整體顏色陣容與前一代相似，綠色改由黃色取代，另外3色則與前一代有細微差別。

材質方面，Galaxy S24 Ultra將跟進蘋果iPhone 15 Pro Max，採用「鈦金屬」材質，Galaxy S24與Galaxy S24+則沿用鋁合金材質。

▲三星Galaxy S24系列最新渲染圖曝光。（圖／翻攝《Windows Report》）

▲新增黃色。（圖／翻攝《Windows Report》）

規格方面，螢幕將會是6.8 吋QHD+、刷新率最高120Hz、搭載高通驍龍8 Gen 3 for Galaxy處理器、前鏡頭1200萬像素配Dual Pixel自動對焦、後鏡頭為2億像素主鏡頭、1200萬像素超廣角、1000萬像素3倍長焦、5000萬像素5倍長焦。

內建容量分別為1TB／512GB／256GB，記憶體12GB、電池為5000mAh 容量電池，支援Super Fast Charging 2.0以及Fast Wireless Charging 2.0 / Wireless PowerShare。支援藍牙5.3、Wi-Fi 7、UWB、搭配康寧大猩猩Armor保護。

設計方面，Galaxy S24 Ultra最明顯的變化是改採直螢幕設計，其他方面目前未見太大變化。此外，三星Galaxy S24主打AI，將會新增一些令人眼睛一亮的功能，還能夠即時翻譯資訊中的內容，使用戶與國際友人交流更方便，同時依賴AI加強搜尋功能，幫助用戶找到更多相關資訊。

顏色也有區分，Galaxy S24與Galaxy S24 Plus在顏色方面與Ultra相同，但名稱不同，分別為Onyx Black黑色、Marble Grey灰色、Cobalt Violet紫色、Amber Yellow黃色。此外，同樣將支援三星AI功能，只在尺寸、規格與均熱板尺寸上略有不同。

Galaxy S24與Galaxy S24 Plus同樣改善散熱設計，S24均熱板增大50％，S24 Plus均熱板將比上一代大出60％。

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