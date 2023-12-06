快訊／高雄愛河驚傳有人落水！1女被救起已明顯死亡　身分不明

▲高雄愛河婦人落水。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄愛河驚傳落水！今（6）日上午7時55分，警方獲報在河東路旁河面有人落水，後續消防人員到場於河東路靠近大同二路口將該女子拉起時，經確認已無生命跡象明顯死亡。

初步檢視，落水女身上無外傷，也無打鬥痕跡，研判並無外力介入。新興分局將擴大調閱監視器，以釐清女子身分並通知家屬到場處理，並依程序報請檢察官相驗。

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