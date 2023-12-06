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富二代版「無肉無蛋」鐵板麵120元？　牛排店：麵可以吃到飽

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢1公社）

▲「無肉無蛋」120元鐵板麵，網友怨：富二代才吃得起 。（圖／翻攝爆廢1公社）

記者許力方／綜合報導

「無肉無蛋的鐵板麵一份要價120元」網友拍的一張照片日前在臉書引發熱烈討論，他到餐廳點了一份特製鐵板麵，上菜後卻讓他感嘆「富二代才吃得起」，底下留言更是吵成一團，店家5日出面受訪還原，他們的鐵板麵可以免費續麵，加上還有自助吧可以吃，價錢可受公評。

男網友在「爆廢1公社」發文聲稱去餐廳點了一份120元的特製鐵板麵，端上桌後份量、菜色讓他失望抱怨「只有富二代吃得起高級牛排館裡120元的鐵板麵，平常老百姓，只能吃夜市牛排攤裡70元的鐵板麵。」照片中鐵板上只有淋了蘑菇醬的麵條。

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▲▼ 。（圖／翻攝爆廢1公社）

文章迅速引發兩派爭論，有人認為「量超少的」、「這是兒童餐鐵板麵嗎」、「在牛排店工作過，跟你說這超盤」；另一派則不以為意「120元其實沒很貴啊」、「這不公平吧？你要PO他的免費自助吧的東西吧！」

當事店家受訪回應，發文客人的照片裡無肉無蛋，因為「加麵不用錢」，吃完可以免費一直續麵，但不會有蛋。店家強調，不僅麵是吃到飽，還有自助吧可以吃，提供了濃湯、飲料、麵包還有冰淇淋，被PO文的照片應該是加麵後拍下來的，自認「有一點委屈」，價錢是可受公評。

▼很多牛排店都附有自助吧吃到飽。（資料照／記者黃士原攝）

▲自助吧才是本體！開箱我家牛排全台最大門市　超過百道菜色吃到飽。（圖／記者黃士原攝）

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