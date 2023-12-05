成大政治系師生來訪　姚正玉暢談個人參選理念

▲成大政治系學生一行20多人，由政治系教授丁仁方帶領，5日上午抵姚正玉競選總部參訪，姚正玉也向來訪學生暢談參選理念。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



國民黨台南市立委第三選區（安南區北區）候選人姚正玉，5日在競選總部接待到訪的成功大學政治系師生，她暢談個人參選理念，強調台南雖被喻為綠到出汁，但並非堅不可摧，因為綠營長期執政早有民怨，選民期待能有防貪腐的監督制衡力量。

成大政治系學生一行20多人，由政治系教授丁仁方帶領，5日上午抵姚正玉競選總部參訪，對於姚的參選理念、台南地方政治生態、政黨競爭歷程、競選總部運作、競選活動及候選人日常行程安排等進行了解。

丁仁方是姚正玉就讀成大政經所的指導教授，對於老師帶著學弟妹在選戰期間到訪、觀選表示歡迎。她對於青年學子關心選舉、公共事務高度肯定，也鼓勵青年未來可考慮從政，並爭取加入國民黨的陣營一起打拚。

她談到參選理念時表示，從事媒體工作約30年，對於民進黨長期執政衍生的諸多弊端，感觸良深，希望透過參選，推動政黨輪替，讓民代能真正發揮監督政府的職權，不被政黨私利所綁架，恢復民主政治的防腐機制。

學生除了關心在野黨如何與非營利組織的接觸、合作外，針對姚正玉的對手陳亭妃，是連任多屆的現任立委，民進黨又擁有中央與地方執政優勢，會如何打這場硬仗？

姚正玉表示，台南被喻為是綠到出汁的地方，她挺身而出參選，挑戰綠營現任立委，加上對手又是出身家族政治，在地累積一定實力，的確是一場艱苦的選戰，但也認為對民進黨及對手並非堅不可摧。

姚正玉強調，她穩紮穩打，針對地方發展提出問政訴求，正面迎戰，一步一腳走訪基層爭取支持。台南長期民進黨一黨獨大、內部派系傾軋，地方早有民怨，期待能有防貪腐的監督制衡力量；至於陳亭妃日前爆出博士論文爭議，涉及個人學術誠信問題也還待釐清。

姚正玉也藉此交流對話機會，了解青年學生對當前政治、兩岸局勢與政黨的觀感與評價，做為個人參選與未來問政的重要參考意見。同時，她也鼓勵青年多關心公共事務，有機會也可以參選從政，甚至從基層里長做起，一起為國家社會的發展而努力。