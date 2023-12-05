陸男星錄節目笑到「掉下巴」送醫　醫生：長期緊張焦慮更容易發生

▲大陸男星王櫟鑫錄節目笑太用力「掉下巴」。（圖／翻攝都市快報）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名男星王櫟鑫近日在錄製綜藝節目時過於賣力，哈哈笑個不停，導致下巴脫臼，直接被送去醫院急診，引起輿論關注。經醫生診斷，王櫟鑫「掉下巴」的情況被稱為「顳下頜關節紊亂綜合症」，具體表現為關節疼痛、張口時有彈響，咀嚼、說話等功能都受到極大影響，嚴重者會感到頭暈、頭痛及出現耳鳴等症狀。

▲掉下巴在醫學上稱為顳下頜關節紊亂病。（圖／翻攝都市快報）

《都市快報》報導，杭州市第一人民醫院城北院區口腔科丁紅軍主治醫師介紹，顳下頜關節紊亂病是口腔中的常見疾病，20至30歲年輕人患病率最高，以女性多見。該病是影響顳下頜關節和支持結構的疾病，主要的臨床症狀是疼痛、關節彈響及功能受限表現。

據了解，顳下頜關節紊亂綜合症有著高發病率和復發率，有些患者早起打個哈欠也會造成復發，咬硬物、吃堅果、外傷撞擊史、頸椎病，或是精神心理的因素，都會突然導致嘴張不開。

丁紅軍表示，要預防顳下頜關節紊亂病，首先要放鬆心情，「長期處於緊張、焦慮的情緒時會更容易出現相關症狀。」其次，避免過度張口和使用咀嚼肌，如大笑、打哈欠時注意開口度，減少嚼硬食，「避免下頜關節處於異常的狀態，尤其不要經常托腮。」

至於在臨床上，丁紅軍強調， 顳下頜關節紊亂以綜合及保守治療為主，大部分患者可獲得有效緩解，「僅少部分患者最後需要手術的干預，平時要放鬆心態，做好預防；發現不適要盡早就醫，做到早發現早治療。」