　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸男星錄節目笑到「掉下巴」送醫　醫生：長期緊張焦慮更容易發生

▲掉下巴。（圖／翻攝都市快報）

▲大陸男星王櫟鑫錄節目笑太用力「掉下巴」。（圖／翻攝都市快報）

記者魏有德／綜合報導

大陸一名男星王櫟鑫近日在錄製綜藝節目時過於賣力，哈哈笑個不停，導致下巴脫臼，直接被送去醫院急診，引起輿論關注。經醫生診斷，王櫟鑫「掉下巴」的情況被稱為「顳下頜關節紊亂綜合症」，具體表現為關節疼痛、張口時有彈響，咀嚼、說話等功能都受到極大影響，嚴重者會感到頭暈、頭痛及出現耳鳴等症狀。

▲掉下巴在醫學上稱為顳下頜關節紊亂病。（圖／翻攝都市快報）

《都市快報》報導，杭州市第一人民醫院城北院區口腔科丁紅軍主治醫師介紹，顳下頜關節紊亂病是口腔中的常見疾病，20至30歲年輕人患病率最高，以女性多見。該病是影響顳下頜關節和支持結構的疾病，主要的臨床症狀是疼痛、關節彈響及功能受限表現。

據了解，顳下頜關節紊亂綜合症有著高發病率和復發率，有些患者早起打個哈欠也會造成復發，咬硬物、吃堅果、外傷撞擊史、頸椎病，或是精神心理的因素，都會突然導致嘴張不開。

丁紅軍表示，要預防顳下頜關節紊亂病，首先要放鬆心情，「長期處於緊張、焦慮的情緒時會更容易出現相關症狀。」其次，避免過度張口和使用咀嚼肌，如大笑、打哈欠時注意開口度，減少嚼硬食，「避免下頜關節處於異常的狀態，尤其不要經常托腮。」

至於在臨床上，丁紅軍強調， 顳下頜關節紊亂以綜合及保守治療為主，大部分患者可獲得有效緩解，「僅少部分患者最後需要手術的干預，平時要放鬆心態，做好預防；發現不適要盡早就醫，做到早發現早治療。」

ET快訊
情侶分手　他下跪道歉遭狠甩6巴掌
美麗島最新民調！賴蕭配37.8％　柯盈配「鐵票」僅9.3％
快訊／成大起火冒濃煙！　300師生緊急疏散
快訊／新北泰山家具工廠大火！　濃煙猛竄
快訊／《灌籃高手》電影片頭曲歌手癌逝
快訊／泰國重大車禍　至少14人死亡、32傷
BMW超車撞毀！車頭爆開前輪噴出...女駕駛驚恐下車
曾上過月曆！　消防猛男摩鐵激戰女同事
衛福部高官不倫車震人妻　薛瑞元稱「私人事務」不會有處置
桃園女騎士挨撞　後座媽媽掉落遭輾斃
發票中百萬「2張不能領」　財政部曝原因

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸男星錄節目笑到「掉下巴」送醫　醫生：長期緊張焦慮更容易發生

喜茶玩大了！推「佛喜」奶茶涉宗教商業化　已被約談下架

三花貓欲跳對面屋頂「連摔3次」！　網心疼：可能是孩子在上面

20天「加速衰老30多歲」！她淚PO對比圖…醫診斷患1病搖頭：不可逆

珠海47歲男持刀殺3人再自盡　包含一對澳門母子

丁薛祥任「習近平特別代表」出席COP28　唯一見的民間友人是比爾蓋茲

正妹直播主本尊曝光！網大驚「雌雄同體」：如花來了

快訊／港府將全力追捕周庭　李家超：嘗試寬大處理「卻換來瞞騙」

男友電話不通卻「定位足療店」…女心碎報警他嫖娼　結局大反轉

「學運女神」周庭再拋震撼彈！自曝被送中「寫愛國感謝信」

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

【Fred吃上癮】用煎的更酥脆? 用烤的更Juicy? 究竟哪個更好吃!

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

徐若熙果然被韓媒注意到了 獲封台灣怪物｜20231204 ET午間新聞

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

【Fred吃上癮】魚子醬與泡麵的連結？難道就是靠了這個神奇的粉味？

陸男星錄節目笑到「掉下巴」送醫　醫生：長期緊張焦慮更容易發生

喜茶玩大了！推「佛喜」奶茶涉宗教商業化　已被約談下架

三花貓欲跳對面屋頂「連摔3次」！　網心疼：可能是孩子在上面

20天「加速衰老30多歲」！她淚PO對比圖…醫診斷患1病搖頭：不可逆

珠海47歲男持刀殺3人再自盡　包含一對澳門母子

丁薛祥任「習近平特別代表」出席COP28　唯一見的民間友人是比爾蓋茲

正妹直播主本尊曝光！網大驚「雌雄同體」：如花來了

快訊／港府將全力追捕周庭　李家超：嘗試寬大處理「卻換來瞞騙」

男友電話不通卻「定位足療店」…女心碎報警他嫖娼　結局大反轉

「學運女神」周庭再拋震撼彈！自曝被送中「寫愛國感謝信」

22國同意核能提高3倍　柯文哲要民進黨「慈禧太后、義和團」快懺悔

是否也是務實台獨工作者？　蕭美琴：這些標籤想激起人民恐慌

怒噴Toyz　協會理事勸「要有風度」！PTT挺統神：主辦有夠扯

轎車「引擎蓋掀開」趴趴走還迴轉　駕駛曝原因...淡水警出手了

置產大安好還是天母？一票秒選「真天龍國」：自住租人都好

CTESA祕書長「1說法」回應統神噴Toyz　呱吉：所以問題不在協會？

助田慎節推動嘉市性專區！　美女議員曝支持原因：針對特定族群

台南社會局辦蔬食餐競賽　黃偉哲頒獎肯定52個優勝關懷據點

Volvo「全新6、7人座休旅」台灣明年見！北美開賣折合新台幣234萬

炎亞綸「所有低潮你都陪著我」！PO照謝愛犬　阿本：我們一直在

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

大陸熱門新聞

快訊／李家超：港府將全力追捕周庭

韓紅嗆假唱：唱不下來，就別開演唱會

小貓吃1.3萬元「蟲草」　鏟屎官含淚賠償

「學運女神」周庭棄保　港府：全力追捕！

裝潢工竟是富豪之子！現領BMW、3套新房

獨／等2年！台東釋迦今恢復輸陸

學運女神周庭再拋震撼彈！自曝被送中寫愛國感謝信

男友電話不通卻定位足療店…女報警他嫖娼結局反轉

正妹直播主本尊曝光！網大驚「雌雄同體」

她20天加速衰老30多歲！醫判定患1病搖頭：不可逆

陸「天價母嬰市場 」收割焦慮爸媽

國際金價創歷史新高 陸民眾「越漲越買」零售價飆2748.78元／克

130年「沙漠玫瑰」展出秒殺　

汪文斌臉書轉發迪麗熱巴跳新疆舞影片 大讚：閃閃動人

更多熱門

相關新聞

「高度焦慮者」需要知道的6件事

「高度焦慮者」需要知道的6件事

一到秋冬就憂鬱？容易嗜睡、社交退縮、感到絕望？當這些龐大的焦慮與恐慌排山倒海而來時，我們經常不知所措，任由負面情緒壓垮自己。曾有心理醫生對病患說：「焦慮不是惡魔，也不是敵人，它像是一個過度保護你的朋友，不要粗暴的對待它。」

通緝男「自己生日也搞錯」謊報身分被逮

通緝男「自己生日也搞錯」謊報身分被逮

她狂怨老公「做愛時愛講話」！性專家2字點破原因

她狂怨老公「做愛時愛講話」！性專家2字點破原因

夜深了還睡不著？「5個方法」讓你拋開焦慮

夜深了還睡不著？「5個方法」讓你拋開焦慮

身體痠痛是「壓力訊號」　源頭和疼痛位置常不同

身體痠痛是「壓力訊號」　源頭和疼痛位置常不同

關鍵字：

掉下巴緊張焦慮下巴關節

讀者迴響

熱門新聞

抓猴直擊！　T1助教許智超找前女國手開房間

新北耶誕城一堆免費抱抱！他揭真實目的

衛福部處長不倫車震人妻！　美魔女照片曝光

衛福部處長車震人妻！　直擊「車內撐傘」猛搖晃

金龍「孤鸞年」將至　民俗專家警告4生肖留意

嘉義大老嫁女席開520桌　20分鐘煙火直逼國慶

快訊／星光電競大賞發文致歉

遭爆「不倫車震」美魔女人妻！　衛福部處長回應了

曾之喬首認婚後3年「陷入極大低潮」！

特斯拉Cybertruck飛踹實測

施明德肝癌病危　電話交代遺言惹怒陳文茜

統神上台搶Mic怒噴Toyz販毒狗

汐止夫妻雙屍相驗！家屬：好好的女孩割成那樣

五月天爆假唱「阿信1舉動證清白」！IG首度打破沉默

媳婦像僕人從早做到晚！丈夫還搞小三　彰化法官判准離婚

更多

最夯影音

更多
失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席
五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

【Fred吃上癮】用煎的更酥脆? 用烤的更Juicy? 究竟哪個更好吃!

【Fred吃上癮】用煎的更酥脆? 用烤的更Juicy? 究竟哪個更好吃!

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面