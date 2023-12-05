魅力探險《林學校》　年底推出全新課程

▲「林學校」推出2堂山村遊程及2堂手作體驗課程 。（圖／農業部林業及自然保育署屏東分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

農業部林業及自然保育署屏東分署於110年成立了「林學校」，年底推出2堂山村遊程及2堂手作體驗課程，將開設兩堂山村部落遊程和兩堂林學校體驗課程，打造一場不同的生態之旅。

潮州鎮林後四林平地森林，佔地85公頃，是一處充滿大武山系、二峰圳平地森林自然資源和文化資產的綠意寶地，。為了讓更多人認識並保護這片寶貴的自然資源，林業及自然保育署屏東分署成立林學校，串連附近來義鄉、泰武鄉原住民開發走讀導覽、手作體驗等課程，開辦「山、水、園、林」四大學院、開賣遊程商品及手作體驗課程，廣受好評，年底再結合文化、趣味和探險元素，推出2堂山村遊程及2堂手作體驗課程，將開設兩堂山村部落遊程和兩堂林學校體驗課程。

課程有「泰武鄉吾拉魯滋－吾藝良品山村遊程/大武山下的琉璃珠遊程」，讓民眾沈浸在吾拉魯滋部落的神秘氛圍中，學習花環編織、琉璃珠皮雕手作，完成冒險的同時感受當地文化的濃厚底蘊。及「來義鄉 文樂1-2山村遊程/快樂腳足浴聊」，在「文樂莊園」的足浴之旅中，與當地小農S姐一同採集藥草，親手製作足浴湯。沉浸在山間的藥草香氛中，感受排灣族文化的療癒力量，帶走愉悅與輕盈。

另有農事體驗與VUVUMADE 的塑料鑰匙圈。相關資訊可參《林學校》官網（https://forest040.rezio.shop/zh-TW）。