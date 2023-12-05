藍緊咬蕭美琴國籍爭議　綠委講解國籍法：蕭有中華民國固有國籍

▲民進黨團輿情回應記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

國民黨立委候選人、側翼緊咬民進黨副總統參選人蕭美琴有「回復國籍」爭議、依法不得參選。對此，民進黨立委莊瑞雄5日解釋國籍法規定，他表示，蕭美琴爸爸是中華民國國籍，固有國籍就是中華民國國籍，除非蕭美琴曾經放棄中華民國國籍、那依法不得參選，但這聽都沒聽過，指控者也沒有拿出過證據。

對於國籍爭議，內政部表示，關於3組正副總統候選人是否擁有中華民國國籍一事，中選會函詢內政部確認，經查所詢對象3組（6位）的資格，均符合內政部執掌的相關規定，內政部並已函覆中選會。

對於相關規定，莊瑞雄表示，國籍法規定本來就有固有國籍規定，大家都有固有國籍，民國89年修法前，父親只要是中華民國國籍，出生後就具備這是屬人主義、依照血統認定，這叫固有國籍。若非固有國籍者可以用歸化等方式取得，民國89年後修法後變成父、母都可以。

莊瑞雄指出，蕭美琴個案很簡單，她爸爸是中華民國國籍，固有國籍就是中華民國國籍，除非蕭美琴曾經放棄，若有這樣的證據需要歸化、恢復國籍，那依照總統選舉罷免法不得登記參選。

莊瑞雄表示，大家都很清楚，蕭美琴放棄的是美國國籍，要出來吵這題的人，至少要證實蕭美琴曾經放棄中華民國國籍，這聽都沒聽過，沒有放棄過自然沒有恢復的問題。