新北BMW超車過彎撞分隔島！車頭全毀前輪噴出...女駕駛驚恐下車

新北市樹林區4月間一家宮廟發生男信徒打死妻子命案，涉嫌殺妻的丈夫遭收押後，供出宮廟女負責人也有涉案動手，要求丈夫一肩扛下，女宮主被逮後再咬出死者哥哥也是共犯，檢方5月間依傷害致死起訴3人，沒想到後來檢警查出女負責人兒子涉嫌將廟內拍到的案發過程監視器拆掉，再交由母親丟棄，今新北檢方依煙滅刑事證據罪起訴他。