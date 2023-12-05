新北BMW超車過彎撞分隔島！車頭全毀前輪噴出...女駕駛驚恐下車

記者陳以昇／新北報導
新北市三峽區一名女子凌晨開著BMW休旅車，疑在過彎處超車，加上天雨路滑視線不佳，直接撞上中央分隔島，車頭幾乎全毀、前2車輪脫離，氣囊全部爆開，警消救護人員趕抵，幸好僅腳踝疼痛，她驚恐自行下車後送恩主公醫院救治，詳細原因待警方調查。
▲監視器拍下劉女超車過彎畫面。（圖／記者陳以昇翻攝）
5日凌晨2時許，43歲劉姓女子開著新車價250萬元BMW X4休旅車，要返回三峽住處，行經樹林區佳園路三段與大成路口，疑在過彎處超車，又天雨路滑視線不佳，直接撞上中央分隔島，車內氣囊全部爆開，車頭幾乎全毀、前2車輪脫離。
▼BMW X4車頭全毀、2車輪脫離，車內氣囊全爆 。（圖／記者陳以昇翻攝）
事故發生時，附近超商員工聽到有車禍撞擊聲，伴隨汽車喇叭聲，立即報警，警消救護人員到場，劉女驚恐自行走下車，表示腳踝疼痛，經送往恩主公醫院救治無大礙，警方將依路口監視器影片調查事故原因。
新北市政府消防局第5大隊長鍾世銘表示，車速過快會導致路面積水來不及順著胎紋排開，輪胎與路面間會夾一層水膜，導致失去抓地力，而依慣性方向滑動，就會產生水漂現象，所以平時應隨時注意胎紋深度，下雨天務必減速慢行，確保行車安全。
讀者迴響