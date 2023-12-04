新北宮廟女宮主「消業障」涉虐死女信徒　兒子拆監視器滅證遭起訴

▲林姓丈夫開車離開，獨留妻子在宮廟過夜 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市樹林區4月間一家宮廟發生男信徒打死妻子命案，涉嫌殺妻的丈夫遭收押後，供出宮廟女負責人也有涉案動手，要求丈夫一肩扛下，女宮主被逮後再咬出死者哥哥也是共犯，檢方5月間依傷害致死起訴3人，沒想到後來檢警查出女負責人兒子涉嫌將廟內拍到的案發過程監視器拆掉，再交由母親丟棄，今新北檢方依煙滅刑事證據罪起訴他。

據悉，死者50鍾姓妻子因媽媽長年篤信樹林區宮廟「無極慈玄堂」，認識70多歲韓姓女宮主，成為宮廟信徒並視韓婦為乾媽，哥哥也是虔誠信徒，生活中遇事不順都由韓婦下指示；2022年間，韓婦兒子經營工廠短缺資金，要求鍾女向銀行借貸，拿走借來的其中100萬元，還時常以鍾女說謊、做錯事為由，罰款10萬，更對她毆打，搬樹木、下跪等事來「消業障」。

▼新北樹林丈夫打死妻子的兇器。（圖／記者陳以昇翻攝）

今年（2023年）4月1日晚間，鍾女的林姓丈夫開車與她又到宮廟拜拜，過程中，又因500萬元退休金被鍾女賠光的事再度發生爭執，韓婦藉故懲罰她，要求林姓丈夫及鍾女哥哥一起持棍棒痛毆她，結束後林、鍾2男各自返家，鍾女獨留宮廟內過夜。

未料，鍾女因遭痛毆全身多處擦挫傷、肋骨骨折及腦震盪，造成反胃嘔吐，誤吸入胃內容物而窒息死亡，韓婦發現後送醫已回天乏術；事發後，林姓丈夫一肩扛責，指稱妻子賠光他500萬退休金，盛怒下才持棍棒將她毆打致死，經新北地院裁定收押1個月後，案情出現轉折。

林姓丈夫供出「無極慈玄堂」宮主韓婦才是主使者也參與毆打，韓婦被約談後咬出鍾女哥哥也有涉案，5月間新北檢方依傷害致死起訴3人；檢警追查，事發當時韓婦的兒子將宮廟內監視器拆除並將案發過程影片刪除，再將監視器交由韓婦丟棄，新北地檢署今（4日）依煙滅刑事證據罪起訴他。