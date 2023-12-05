20天「加速衰老30多歲」！她淚PO對比圖…醫診斷患1病搖頭：不可逆

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▲女子自稱20天內老了30多歲。（圖／翻攝自影片）

記者鄭思楠／綜合報導

山東一名42歲女子近日發影片自爆，自己在20天內經歷了「斷崖式衰老」、「老了30多歲」、「看上去像70多的」，引發網友關注。影片顯示，女子的臉部皺紋明顯，眼神憔悴，與20天前的自己形成了鮮明的對比。女子稱。已在醫院做過全身檢查，醫生診斷她為卵巢早衰，且無法逆轉。

據《健康時報》報導，影片中顯示，女子的臉部皺紋明顯，眼神憔悴，與20天前的自己形成了鮮明的對比。

面對這樣的變化，女子表示，影片沒有開任何特效和濾鏡，只是想素顏拍下來看看自己的樣子，這樣連續每天浮腫腫了快20天了，寢食難安。自己一直在看病，一直在鍛煉身體，也一直在保養。

網友們紛紛在評論區討論「斷崖式衰老」 這一生理現象，有的網友表示自己也正在經歷「斷崖式衰老」。

北京中醫藥大學東直門醫院男科主任、主任醫師王彬日前接受媒體採訪時介紹，男性會在兩個時間節點容易出現「斷崖式衰老」。首先是25歲，25歲的男性隨著進入社會，生活方式發生了改變。工作、生活壓力增加，運動減少，飲食不規律、熬夜等不健康的生活習慣，都會導致男性整體健康狀況下降。其次是40歲，腎虛是衰老的重要因素。男性雄激素水準在40歲後明顯下降，會導致多種心理和生理變化，如皮膚鬆弛、脂肪增加、精力體力下降、進取心減退等，這些變化會影響男性的自信和心理狀態。

此外，2023年7月《細胞》期刊旗下子刊線上發表的一篇論文顯示，中國女性的衰老時鐘與男性有所差異。首先就是30歲左右，女性的衰老變化主要表現為代謝水準的脂質累積和類固醇減少。其次是50歲左右時，女性衰老進程在器官、細胞和分子等多個層次均發生劇烈變化，包括多種與增齡高度相關指標的陡升或陡降。

對此，廣東省佛山市中醫院皮膚科主任中醫師鐘衛紅介紹了常見的8個加速衰老的生活習慣，包括口味偏重、熬夜晚睡、不愛運動、不做防曬、過度減肥、頻繁燙染、精神壓力大、嗜好抽菸。