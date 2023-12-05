　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

今年最後水逆要來了　5星座「重災區」

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦,崩潰。（圖／記者周亭瑋攝）

▲雙魚座要留意「電子交易」。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者陳俊宏／綜合報導

清水孟國際塔羅小孟老師提醒，2023年最後一次水逆，摩羯座、射手座、巨蟹座、雙魚座、水瓶座淪重災區。

小孟老師在臉書說，2023年12月13日-2024年1月2日是水星逆行的時間，這時會讓人們有古怪而明顯的行為，有的還會造成生活上的混亂，狀況好的會讓人很有創意、很有活力，狀況差一點的，可能頭腦混亂、昏昏欲睡，焦慮或難以專注。

[廣告]請繼續往下閱讀...

TOP 5：水瓶座

水瓶座水逆侵襲精神宮，加上本身很容易收集資訊，所以水逆期要小心會有資訊錯亂而焦慮的情況。另外，要留意感情方面，水逆可能出現話說太快、說錯話，使得伴侶感覺不受重視，而有口角出現。

水瓶喜歡四處交友聯絡感情，但本身又不太安定，而可能出現情緒化或耐心不足的情形，特別是與朋友溝通時亂說話，八卦問題引起的誤會糾紛。同時還要注意外出時，因為交通而受傷。

TOP 4：雙魚座

雙魚這次要留意各面向，平常就很重視人際關係，此次水逆衝擊人際關係，所以要留意與他人的和諧關係，別做過多的評論，小心被人當成批評對方。

當然平時人緣好，可以間接得到許多好事，而水逆期間可能會讓這些好運氣流失，原本得天獨厚的條件，可能會短暫流失，為人處事一反常態，讓身邊的人會有吃驚的情況，不可抱持侍之傲物的心態，需要更謹慎。

而若有電子交易、網購平台買賣、金錢契約之類的要當心，避免設備出問題而有重複扣款的現象。

TOP 3：巨蟹座

巨蟹做事積極有效率，水逆期間要留意凡事別太衝動，要冷靜一下再下決定。尤其是說話太衝，不經思考，容易引起別人誤會，心思不夠細膩，太過衝動，承諾不切實際，過度大膽所引起的糾紛。

雖然想像力會變得比較豐富，但同時也是想得多，會有想要不勞而獲的念頭，誇大吹牛的情況也要留意，避免被人識破而互有不滿。

另外，水逆衝擊夫妻宮，還需要留意跟另一半的相處情況，會有溝通上的問題，時好時壞，這期間就別太過要求對方，不如意的事也別太過挑剔。

TOP 2：射手座

射手座個性善良、熱心助人，在這次水逆期間，水逆侵襲財帛宮，容易因此被人欺騙而受害。更要注意金融詐騙、商業契約糾紛、宗教騙子這類的問題，可能會在思考不周慮，或精神不良的時候出現。

特別是在金錢跟權力方面，有大筆金額投資的，或是決定重大決策時，不妨先緩緩或多討論後再決定也不遲。此外，也有自己過多幻想，活在別人製造的假象中而不自知。同時在交通外出時，要注意車況及路況造成的意外，特別是跟電子設備相關的工具。

TOP 1：摩羯座

摩羯是個可靠又有領導特質的星座，這次水逆影響摩羯座的本命宮，在訊息、知識理解與吸收方面都算正常，但就是會有話說不清，意見表達不夠精確，回答他人的問題，容易讓人誤解、讓人納悶的情況。

使得身邊朋友會有不相信或懷疑真假的言論出現，當然家庭兄弟姐妹，也會感覺摩羯座本身有不太可靠行為表現。如果還在學的學生或準備考試的，有思維表達不清晰，學習效果事倍功半，甚至有成績倒退的可能。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

ET快訊
快訊／3屁孩火燒家樂福　爆炸畫面首度曝光
4屁孩半夜不睡覺！把共享機車「倒頭栽」　下場慘了
明天雨區擴大！3地溼答答　「探12度」時間曝
衛福部處長車震人妻！地點在「信義路露天停車場」　傳多人目擊
台北市「知名大學」竟是鬧區大違建！　5千師生賭命
找Toyz頒獎爆衝突　主辦臉書遭狂刷24字洗版
曾之喬爆情淡首發聲　認婚後3年「陷嚴重低潮」
九把刀《功夫》封街拍撞車！　攤商暴怒：太過分

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

明天雨區擴大！3地溼答答　極端低溫「探12度」時間曝

電競大賞找Toyz頒獎爆衝突　主辦臉書遭狂刷24字洗版

3屁孩玩殺蟲劑害「賣場燒了了」！家樂福怒：一定會求償

今年最後水逆要來了　5星座「重災區」

20年前診斷「羊水過多胎兒」！現在變學妹　台大醫慶幸當時決定

女生說「退回朋友關係」 是什麼意思　留言一面倒

一臉存不到錢！「7大漏財面相」命理師認證　嘴巴開＝錢噴光

台北市「知名大學」竟是鬧區大違建！　5千師生賭命

飛日本逛免稅店悲劇　達人：嗚嗚嗚嗚！我該看清楚的

明再變天雨增多！　最低溫時間曝

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

【Fred吃上癮】用煎的更酥脆? 用烤的更Juicy? 究竟哪個更好吃!

3屁孩玩殺蟲劑燒家樂福 賠償金天文數字｜20231204 ET午間新聞

徐若熙果然被韓媒注意到了 獲封台灣怪物｜20231204 ET午間新聞

4歲韓國娃初搭捷運獻給台灣　大眼四處看！不捨離開還想搭

野生幼猴嬉戲意外跌落獅園　遭壽山動物園母獅撲上咬亡

【Fred吃上癮】魚子醬與泡麵的連結？難道就是靠了這個神奇的粉味？

明天雨區擴大！3地溼答答　極端低溫「探12度」時間曝

電競大賞找Toyz頒獎爆衝突　主辦臉書遭狂刷24字洗版

3屁孩玩殺蟲劑害「賣場燒了了」！家樂福怒：一定會求償

今年最後水逆要來了　5星座「重災區」

20年前診斷「羊水過多胎兒」！現在變學妹　台大醫慶幸當時決定

女生說「退回朋友關係」 是什麼意思　留言一面倒

一臉存不到錢！「7大漏財面相」命理師認證　嘴巴開＝錢噴光

台北市「知名大學」竟是鬧區大違建！　5千師生賭命

飛日本逛免稅店悲劇　達人：嗚嗚嗚嗚！我該看清楚的

明再變天雨增多！　最低溫時間曝

空軍被軋爆！　比特幣37億空頭部位斷頭出場

失火畫面曝！家樂福烈焰狂竄「頻傳爆炸聲」　2店員原地看傻

大馬女子疑遭人殺害「封屍浴室水池」　警方：疑2年前遇害

五月天爆假唱「阿信1舉動證清白」！IG首度打破沉默　網刷一排讚爆

巨人想通包大谷、山本？日本強投有望獲94億元合約追上洋基王牌

以色列即將開轟！　要求WHO「24小時內清空」加薩南部醫療倉庫

4老屁孩半夜不睡覺！徒手把共享機車「倒頭栽」　下場慘了

2024投資趨勢／半導體、AI看俏，供應鏈布局決勝

「有型、有魅力」 網路夯字rizz　獲選牛津辭典代表字

鯊魚突出現！　媽媽「遇襲前1決定」犧牲救5歲女兒

檳榔西施車頭燈全亮！桃紅胸貼2個字讓客人噴鼻血　警方看到了

生活熱門新聞

新北耶誕城一堆免費抱抱！他揭真實目的

金龍「孤鸞年」將至　民俗專家警告4生肖留意

飛日本逛免稅店悲劇　達人：嗚嗚嗚嗚！我該看清楚的

獨／小學生瘋吃「魔芋爽」　師嘆禁也沒用：學生躲廁所偷吃

大同大學竟是大違建！　5千師生賭命

一中商圈甜甜圈名店　老鼠爽啃食材

明再變天雨增多！　最低溫時間曝

32歲老公洗碗！婆婆氣炸嗆媳「娶妳幹嘛」

台灣缺工又低薪　華人1觀念害慘

周四迎大雪！「棉被蓋頭」恐影響運勢

LINE突遭停權！她崩潰「等177天」

亞錦賽開場「尷尬又丟臉」！點名謝金燕：退步了

護理女神超商驚露「渾圓南半球」　路人回頭全被錄

跨年倒數30天！「4大星座」偏財運強

更多熱門

相關新聞

5生肖要發了！　跨年前翻轉財運

5生肖要發了！　跨年前翻轉財運

清水孟國際塔羅小孟老師分享，生肖屬「兔、馬、雞、虎、鼠」跨年前財運還能翻轉。

翻桌指數最高　TOP3星座

翻桌指數最高　TOP3星座

威力彩今晚飆9.5億　4星座、4生肖財運旺

威力彩今晚飆9.5億　4星座、4生肖財運旺

威力彩今晚飆8.7億　4星座、4生肖財運旺

威力彩今晚飆8.7億　4星座、4生肖財運旺

今「立冬」6禁忌　3星座注意身體

今「立冬」6禁忌　3星座注意身體

關鍵字：

水逆小孟老師

讀者迴響

熱門新聞

新北耶誕城一堆免費抱抱！他揭真實目的

抓猴直擊！　T1助教許智超找前女國手開房間

衛福部處長車震人妻！　直擊「車內撐傘」猛搖晃

金龍「孤鸞年」將至　民俗專家警告4生肖留意

衛福部處長不倫車震人妻！　美魔女照片曝光

快訊／星光電競大賞發文致歉

嘉義大老嫁女席開520桌　20分鐘煙火直逼國慶

統神上台搶Mic怒噴Toyz販毒狗

施明德肝癌病危　電話交代遺言惹怒陳文茜

汐止夫妻雙屍相驗！家屬：好好的女孩割成那樣

特斯拉Cybertruck飛踹實測

遭爆「不倫車震」美魔女人妻！　衛福部處長回應了

赴醫院門診離奇追撞槽車　家人悲痛領回遺體

媳婦像僕人從早做到晚！丈夫還搞小三　彰化法官判准離婚

電競大賞統神退場風波小向發文嘆

更多

最夯影音

更多
失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席

失控！Toyz任電競大賞頒獎人　統神得獎上台罵「販毒狗」離席
五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

五月天遭疑假唱「宣布演唱會直播」　相信音樂：邀請全民見證

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

高雄男賴在朋友家不走　處理員警遭美工刀攻擊

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

【Fred吃上癮】料理轉生術！魚子醬和奶蓋的融合，肯定要再來一口龍蝦吧

【Fred吃上癮】用煎的更酥脆? 用烤的更Juicy? 究竟哪個更好吃!

【Fred吃上癮】用煎的更酥脆? 用烤的更Juicy? 究竟哪個更好吃!

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面