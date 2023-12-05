今年最後水逆要來了　5星座「重災區」

▲雙魚座要留意「電子交易」。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者陳俊宏／綜合報導

清水孟國際塔羅小孟老師提醒，2023年最後一次水逆，摩羯座、射手座、巨蟹座、雙魚座、水瓶座淪重災區。

小孟老師在臉書說，2023年12月13日-2024年1月2日是水星逆行的時間，這時會讓人們有古怪而明顯的行為，有的還會造成生活上的混亂，狀況好的會讓人很有創意、很有活力，狀況差一點的，可能頭腦混亂、昏昏欲睡，焦慮或難以專注。

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TOP 5：水瓶座

水瓶座水逆侵襲精神宮，加上本身很容易收集資訊，所以水逆期要小心會有資訊錯亂而焦慮的情況。另外，要留意感情方面，水逆可能出現話說太快、說錯話，使得伴侶感覺不受重視，而有口角出現。

水瓶喜歡四處交友聯絡感情，但本身又不太安定，而可能出現情緒化或耐心不足的情形，特別是與朋友溝通時亂說話，八卦問題引起的誤會糾紛。同時還要注意外出時，因為交通而受傷。

TOP 4：雙魚座

雙魚這次要留意各面向，平常就很重視人際關係，此次水逆衝擊人際關係，所以要留意與他人的和諧關係，別做過多的評論，小心被人當成批評對方。

當然平時人緣好，可以間接得到許多好事，而水逆期間可能會讓這些好運氣流失，原本得天獨厚的條件，可能會短暫流失，為人處事一反常態，讓身邊的人會有吃驚的情況，不可抱持侍之傲物的心態，需要更謹慎。

而若有電子交易、網購平台買賣、金錢契約之類的要當心，避免設備出問題而有重複扣款的現象。

TOP 3：巨蟹座

巨蟹做事積極有效率，水逆期間要留意凡事別太衝動，要冷靜一下再下決定。尤其是說話太衝，不經思考，容易引起別人誤會，心思不夠細膩，太過衝動，承諾不切實際，過度大膽所引起的糾紛。

雖然想像力會變得比較豐富，但同時也是想得多，會有想要不勞而獲的念頭，誇大吹牛的情況也要留意，避免被人識破而互有不滿。

另外，水逆衝擊夫妻宮，還需要留意跟另一半的相處情況，會有溝通上的問題，時好時壞，這期間就別太過要求對方，不如意的事也別太過挑剔。

TOP 2：射手座

射手座個性善良、熱心助人，在這次水逆期間，水逆侵襲財帛宮，容易因此被人欺騙而受害。更要注意金融詐騙、商業契約糾紛、宗教騙子這類的問題，可能會在思考不周慮，或精神不良的時候出現。

特別是在金錢跟權力方面，有大筆金額投資的，或是決定重大決策時，不妨先緩緩或多討論後再決定也不遲。此外，也有自己過多幻想，活在別人製造的假象中而不自知。同時在交通外出時，要注意車況及路況造成的意外，特別是跟電子設備相關的工具。

TOP 1：摩羯座

摩羯是個可靠又有領導特質的星座，這次水逆影響摩羯座的本命宮，在訊息、知識理解與吸收方面都算正常，但就是會有話說不清，意見表達不夠精確，回答他人的問題，容易讓人誤解、讓人納悶的情況。

使得身邊朋友會有不相信或懷疑真假的言論出現，當然家庭兄弟姐妹，也會感覺摩羯座本身有不太可靠行為表現。如果還在學的學生或準備考試的，有思維表達不清晰，學習效果事倍功半，甚至有成績倒退的可能。

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。