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南投醫療資源與都會區落差大　立委參選人游顥提5項主張

▲國民黨南投立委參選人游顥日前成立鹿谷鄉競選總部，並提出5項醫療政見。（圖／游顥競選團隊提供）

▲國民黨南投立委參選人游顥日前成立鹿谷鄉競選總部，並提出5項醫療政見。（圖／游顥競選團隊提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣過去曾醫療資源匱乏，近年來相較都會區仍有長足進步空間；為使南投醫療升級，國民黨南投縣第二選區立委候選人游顥提出醫療五主張：包括爭取南基醫院成為準醫學中心、加速部立南投醫院新增重度急救責任醫院的項目、補充基層醫療、打造良善醫療執業環境、善用科技遠距醫療。

游顥表示，經前縣長林明溱與縣長許淑華從立委任內開始的通力合作下，促成南投基督教醫院擴建，除協助用地取得，也將原住宅區變更為醫療專用區建蔽率50%、容積率420%，容積約1萬1134坪，總容積可增加約5832坪，以使高齡化縣市醫療量能達到最大，也成為提升南投醫療水準的重要分水嶺。

游顥指出，有自信接棒力推南基醫院成為「醫學中心」，讓南投的醫療建設更上一層樓、民眾能用以平價支出享有醫學中心等級服務，但並非競選對手綠委蔡培慧過去參選縣長時提出「醫學中心到南投」的天方夜譚式政見，因為依目前法規，要2百萬人口的地區才能設立醫學中心；游顥強調會腳踏實地、一步一腳印努力爭取中央資源，讓南基醫院能具備研究、教學訓練、精密診斷、高度醫療等多種功能，更有能力輔導、協助區域內其他醫療機構的責任。

此外，南投縣是全台目前唯一沒有急重症責任醫院的縣市，游顥認為要促請衛福部加速完成急重症的建設與提撥經費，尤其是婦產科和兒科，應列為優先推動設置事項。

游顥也提議強化公立醫療能力，增加公費醫師名額投入南投，配合區域醫院醫師支援，以雙軌制來解決衛生所缺少醫師的問題，另也須打破「花花班表」、將三班護病比入法，並將醫療支出預算提高到GDP的8%，優先提護理及醫事人員加薪、擬定直接入戶的補助津貼等措施，替護理師創造良好執業環境；並應制定《通訊診察治療專法》，以法制化及預算編列來推展通訊醫療，他承諾這些項目在未來進入立院後都會立即著手推動。

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