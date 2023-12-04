除濕機、電暖器開一天好耗電　台電分享「神隊友」幫省電

▲循環扇能幫助省電。（圖／台電）

記者陳俐穎／綜合報導

許多人都知道吹冷氣時搭配電風扇、循環扇可以更省電，那冬天常用的電器呢？台電再粉絲專頁分享，濕冷的冬天使用除濕機和電暖器的機會增加，其實只要加上循環扇也可以更加省電。

循環扇和電風扇雖然相似，但扇葉及設計不同，循環扇可以集中風力，吹出螺旋柱狀的強力風，適合用來，帶動室內空氣流通、增加空氣循環。

台電表示，除濕機加上循環扇，讓室內空氣對流，除溼效率更好。此外，電暖器架上循環扇，也可以讓熱空氣循環，加速室內的暖房效果，循環扇是電器省電的好搭檔，民眾可以善用循環扇來達到省電效果。

除此之外，許多人也有疑問，除濕機開一整天會很耗電嗎？台電先前也分享，首先看能源效率標示上，額定除濕能力、能源因數值，再將兩個數字相除，就可以知道除濕機開一天耗電度數。

舉例來說，兩台10.5公升除濕機，一台是能源效率第4級，額定除濕能力 10.5，能源因數值1.72，使用一天耗電度數為10.5/1.72，約為6.1度。另一台是能源效率第1級，額定除濕能力 10.5，能源因數值2.47，使用一天耗電度數為10.5/2.47，約為4.3度，所以選購時，選能源效率第1級最省電。