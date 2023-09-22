　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

電玩大亨改做環保蟑螂　周人蔘包庇燒廢料判刑1年1月定讞

▲▼因偽造文書被通緝的前電玩大亨周人蔘，開車因違規迴轉被警逮。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲周人蔘。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

多年前震驚社會的電玩大亨「周人蔘行賄弊案」，主謀周人蔘判刑1年3月定讞後，服刑完畢出獄多年。但他出獄後卻改做環保蟑螂，將位在新北市林口區的土地當成堆放廢棄物場地，招攬業者趁夜間燃燒廢棄物，遭檢警查獲。最高法院審理後，將他判刑1年1月定讞，周人蔘又將入獄。

1980、90年代台北市賭博電玩盛行時，由於當時周人蔘在中山、松山、萬華、大同區等地擁有數十家賭博性電玩店，均以「金」字招牌經營。為了避免查緝，他透過台北市警局士林分局刑事小隊長張台雄（通緝中）向各轄區警察行賄，每個月固定透過各管道向轄區分局、派出所、台北市警局督察室、少年警察隊、地檢署行賄，每月金額達數十萬元。周人蔘當時可說縱橫台北市區，黑白兩道都需要看他臉色。

不過1996年4月爆發周人蔘行賄案件，涉案官警多達38人，並有2名檢察官涉案，檢方共計起訴7波、197名被告。周人蔘最後遭判刑1年3月15日定讞，並於2015年間執行完畢出獄；全案纏訟多年，最高法院2020年1月間才將最後一名被告、時任台北市警局督察室第三組的督察員張德星判刑5年6月定讞。

周人蔘出獄後沉寂多年，卻改當起環保蟑螂。他將位在新北市林口菁埔段後湖小段、瑞樹坑瑞樹坑小段的土地，當成廢棄物堆放及處理場，每月收取3千到8千元不等的費用，招攬工程業者傾倒廢石材、廢木材、廢木屑等物品，除了挖洞掩埋以外，更露天焚燒，讓當地居民經常聞到惡臭。

「新北環境稽查重案組」2019年間透過陸上縮時攝影及空拍機空拍蒐證，並報請檢警單位前來查緝，查獲周人蔘等人犯案，檢方對周人蔘等人提起公訴。法院審理時，周人蔘認罪，一審將他判刑1年3月、沒收犯罪所得49萬餘元；上訴二審後，改判刑1年1月、沒收犯罪所得41萬餘元。全案再上訴，最高法院22日駁回上訴定讞。

►《ETStar學習雲》超優早鳥價4折起＋「ETSTAR」50元折扣碼＝進化全新自我2.0！　別猶豫、點我立即搶課☛

ET快訊
開箱iPhone 15 Pro「1顏色」　鄉民噓爆：已滅火
撐不到中秋！好市多「月餅突襲特價」：最低慘殺2折
快訊／國1交流道嚴重車禍！　2車撞成廢鐵
宅配拿到iPhone 15了！他查沒出貨　下秒「已在警衛室」
女星《玩很大》被罵「這麼爛」！　隔N年原因全說了
快訊／花58元就中！　8張千萬發票還沒人領
真的有比較便宜！　好市多「iPhone 15」價格一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

騎士載警追通緝犯！霸氣一句 「上車，我載你去追」助完成任務

電玩大亨改做環保蟑螂　周人蔘包庇燒廢料判刑1年1月定讞

夫瞎扯「我老婆是人彘」提告離婚　妻無奈曝真實原因

快訊／國1水上交流道嚴重事故！　2車撞成廢鐵「1人受困命危」

賓士貴婦違停買晚餐被開單...高分貝辱警「臭要飯」　慘遭壓制逮捕

國3北向和美匝道3車追撞！轎車慘成2大車「夾心餅」　駕駛送醫

她被騙80萬想討回...替詐騙集團潑漆追債　狂撒冥紙畫面曝光

少女玩《傳說對決》遭誘騙　脅迫到旅館性侵

三重偵查小隊長摸魚帶隊喝酒…傳女警被性騷　分局自清回應了

控行人闖紅燈！騎士按喇叭沒禮讓　收1200元罰單還告輸

88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

老父談夫妻遭惡鄰砍亡　泣：塔位本是準備給我

北捷年輕人不讓位＋白眼　李昂還原事件始末：被侮辱

孕婦遭撞「1歲嬰重傷昏迷」 夫控延誤就醫！警消回應了

女兒「付清」節送大禮　打開禮物讓爸超無言XD

樂天女孩為日本金鷲開球　林襄自評80分：有練習！

騎士載警追通緝犯！霸氣一句 「上車，我載你去追」助完成任務

電玩大亨改做環保蟑螂　周人蔘包庇燒廢料判刑1年1月定讞

夫瞎扯「我老婆是人彘」提告離婚　妻無奈曝真實原因

快訊／國1水上交流道嚴重事故！　2車撞成廢鐵「1人受困命危」

賓士貴婦違停買晚餐被開單...高分貝辱警「臭要飯」　慘遭壓制逮捕

國3北向和美匝道3車追撞！轎車慘成2大車「夾心餅」　駕駛送醫

她被騙80萬想討回...替詐騙集團潑漆追債　狂撒冥紙畫面曝光

少女玩《傳說對決》遭誘騙　脅迫到旅館性侵

三重偵查小隊長摸魚帶隊喝酒…傳女警被性騷　分局自清回應了

控行人闖紅燈！騎士按喇叭沒禮讓　收1200元罰單還告輸

騎士載警追通緝犯！霸氣一句 「上車，我載你去追」助完成任務

拜海葵之賜！太魯閣白楊瀑布崩塌土砂沖潰縮小　崩塌危機解除

佛心折扣又來了！NET「5件打4折」紅標活動　全場暴動：要尋寶

阿庫納單季140得分！　上次是16年前A-Rod

台中開放2地點烤肉！其他公園、綠地全禁止　最高罰6000

國光女神主持「一開場就搞砸」！ 1雷點惹火廠商：害我很尷尬

顏色更柔和、Pro超輕盈！iPhone 15上手體驗

蘋果與華為競爭白熱化　消費者選擇更多

拜登又出醜！碎碎念重複同1句話　差點撞倒巴西國旗、忘握手就離場

農業部：既有庫存進口殼蛋不再上架　避免消費者疑慮

樓下情侶又吵架！八卦狗聽到關鍵字 興奮「衝窗邊」湊熱鬧：現在怎樣了

社會熱門新聞

台中女撞死行人阿嬤　激動蹲地拜拜祈求

高雄國5車連撞　1人無呼吸心跳4傷

國道火燒月餅車　駕駛跳車救禮盒

即／萬華住宅火警1死！樓下長照中心疏散40多長者

孕婦遭撞女嬰腦出血昏迷　消防局還原案情

市議員涉詐助理費　被裁定續押禁見

高雄馬路驚見噴泉！工人「肉身堵洞」

登山客遭虎頭蜂螫2死　相驗結果曝

國1岡山段死亡車禍！4大1小車擠壓變形　1男送醫亡

友路邊車震自己老婆　夫聽對話心碎

快訊／國三貨櫃車翻覆「卡在分隔島」3傷

獨／新婚夫妻險被老外毆打　懶警「一招擺爛」

百億大亨「棄保5億路徑」曝光　簽到後27小時落跑

機車闖紅燈　騎士遭大貨車輾斃

更多熱門

相關新聞

男想登記為女遭駁　最高行廢棄發回

男想登記為女遭駁　最高行廢棄發回

經過精神科醫師認證心理為女性的男子阿信（化名），2019年間向鳳山戶政事務所請求改登記性別為女性，但遭駁回。阿信打起行政訴訟，一審高雄高等行政法院駁回，上訴二審後，最高行政法院改挺她的觀點，廢棄原判決發回更審。

劍青檢改批案量爆棚　法務部回應

劍青檢改批案量爆棚　法務部回應

傳高虹安市府抓內鬼偷渡公文　他曝「真內鬼」：不用整天水很深

傳高虹安市府抓內鬼偷渡公文　他曝「真內鬼」：不用整天水很深

朱國榮恐棄保潛逃　高院傳胞妹訊問

朱國榮恐棄保潛逃　高院傳胞妹訊問

高虹安爭議連環爆　柯建銘：我講的每件事情都應驗

高虹安爭議連環爆　柯建銘：我講的每件事情都應驗

關鍵字：

法律人權周人蔘行賄電玩警官廢棄物清理法貪污最高法院定讞

讀者迴響

熱門新聞

爬山遇「超美山神」　他趴地合影

情侶必吃「6大催情食物」　營養師激推：性慾提升

台中女撞死行人阿嬤　激動蹲地拜拜祈求

博愛座「當事女乘客」還原現場　曝李昂自言自語

眾女性羨慕她嫁給玄彬　孫藝真神回覆

陸神童博士躺平啃老：混吃等死幸福一輩子

炸雞排暈倒「臉埋熱油鍋」！攤商慘死

《三個傻瓜》演員離世！享年67歲

性能力跟長短沒關！「GG冷知識」一票人都答錯

旅館落地窗前雙飛激戰！一女前後動一女忙著拍

李妍瑾未婚夫竟被徵召成為大選幕僚

1943年二戰歷史照　驚見美大兵「講手機」

快訊／花58元中千萬！5~6月統一發票　8張最大獎沒人領

「裸女送上門」屋主凍未條　結局超展開

崩潰記者問太多　徐千晴道歉了

更多

最夯影音

更多
88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯

88歲嬤「欲領20萬給90歲媽」　行員拒絕秒報警：不合邏輯
紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

紅斑馬超商買飯被退休警公審　國道警力挺：轄區內沒休息站

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

職場太有責任感「反不開心」　他曝現實勸：是工作不是賣命

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

蔬果店誤賣老鼠藥地瓜　員工哽咽：對阿伯很抱歉

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

妻突宮縮...衝醫院痛到叫整路　「車上產子」老公急壞：怎麼辦

熱門快報

中華隊加油！金牌預測王送大獎

中華隊加油！金牌預測王送大獎

即日起~10月7日，天天集氣，Switch、小米筋膜槍、小米手環等70個大獎好禮獎不停！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

音樂主理人票選熱烈進行中

音樂主理人票選熱烈進行中

ETtoday音樂主理人票選活動熱烈進行中！快來投票抽iPad、AirPods等百項大獎！

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

《豈有此呂》大師兄驚魂接體事件簿

找不到遺體一回頭被十指緊扣　怎麼辦！亡者遺言「誰放我下來就找誰」

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

月圓，毛孩也要吃得圓圓

月圓，毛孩也要吃得圓圓

犬貓糧下殺↘65折起，滿千免運還送罐罐，更多超值優惠都在寵物王國!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面