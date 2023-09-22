電玩大亨改做環保蟑螂　周人蔘包庇燒廢料判刑1年1月定讞

▲周人蔘。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

多年前震驚社會的電玩大亨「周人蔘行賄弊案」，主謀周人蔘判刑1年3月定讞後，服刑完畢出獄多年。但他出獄後卻改做環保蟑螂，將位在新北市林口區的土地當成堆放廢棄物場地，招攬業者趁夜間燃燒廢棄物，遭檢警查獲。最高法院審理後，將他判刑1年1月定讞，周人蔘又將入獄。

1980、90年代台北市賭博電玩盛行時，由於當時周人蔘在中山、松山、萬華、大同區等地擁有數十家賭博性電玩店，均以「金」字招牌經營。為了避免查緝，他透過台北市警局士林分局刑事小隊長張台雄（通緝中）向各轄區警察行賄，每個月固定透過各管道向轄區分局、派出所、台北市警局督察室、少年警察隊、地檢署行賄，每月金額達數十萬元。周人蔘當時可說縱橫台北市區，黑白兩道都需要看他臉色。

不過1996年4月爆發周人蔘行賄案件，涉案官警多達38人，並有2名檢察官涉案，檢方共計起訴7波、197名被告。周人蔘最後遭判刑1年3月15日定讞，並於2015年間執行完畢出獄；全案纏訟多年，最高法院2020年1月間才將最後一名被告、時任台北市警局督察室第三組的督察員張德星判刑5年6月定讞。

周人蔘出獄後沉寂多年，卻改當起環保蟑螂。他將位在新北市林口菁埔段後湖小段、瑞樹坑瑞樹坑小段的土地，當成廢棄物堆放及處理場，每月收取3千到8千元不等的費用，招攬工程業者傾倒廢石材、廢木材、廢木屑等物品，除了挖洞掩埋以外，更露天焚燒，讓當地居民經常聞到惡臭。

「新北環境稽查重案組」2019年間透過陸上縮時攝影及空拍機空拍蒐證，並報請檢警單位前來查緝，查獲周人蔘等人犯案，檢方對周人蔘等人提起公訴。法院審理時，周人蔘認罪，一審將他判刑1年3月、沒收犯罪所得49萬餘元；上訴二審後，改判刑1年1月、沒收犯罪所得41萬餘元。全案再上訴，最高法院22日駁回上訴定讞。