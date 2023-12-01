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台中膝關節醫學權威遭解雇　病患回診掛不到號氣炸…協調結果出爐

▲台中膝關節醫學權威無預警遭解雇，病患回診掛不到號氣炸，醫師、醫院雙方協調結果出爐。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中膝關節醫學權威無預警遭解雇，病患回診掛不到號氣炸，醫師、醫院雙方協調結果出爐。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

國內知名膝關節手術名醫、台新醫院骨科人工關節中心醫師黃鐙樂控訴遭院方職場霸凌，院方在三天前無預警違約解雇他及其醫療團隊。許多由黃鐙樂開刀的病患無法回診，今天氣得到醫院抗議。下午院方及黃鐙樂到勞工局協商，雙方同意以照顧病患就醫權益優先考量，於1個月內讓舊有開刀病患先獲得醫療照護至階段後為止。

黃鐙樂的骨科人工關節團隊在去年8月與與台新醫院骨簽約一年營運合作，但現在還沒到期，台新醫院傳出單方面以合約適法性問題，無預警與黃鐙樂及多位護理師解約，導致病患欲回診找不到醫生。

黃鐙樂指出，院方在11月先遲發薪水，之後更擅自向病患表示黃鐙樂有其他規劃，12月起不在台新醫院工作，黃鐙樂本人甚至是透過病患轉述才得知門診掛號已被鎖住，12月要回診的病人無法掛號，許多病患不滿昨日下午還在醫院與院方發生推擠。

黃鐙樂無奈表示，從醫數十年，未曾見過如此誇張的職場霸凌，「對骨科病患而言，開刀後一到兩周是最關鍵的時刻，很多傷口需要看，也要預防感染，醫院如此強勢不給掛號，最大受害者莫過於這些病患！」

勞工局對此回應，有關台新醫院與醫護人員爭議一案，勞工局已於今（1）日下午召開調解會，經調解人居中調處，雙方同意以照顧病患就醫權益優先考量，於1個月內讓舊有開刀病患先獲得醫療照護至階段後為止；至於請求恢復雇傭關係及回復原職務，因雙方各執一詞，致調解不成立。

另外，衛生局也點出，醫療業務外包，依醫療機構設置標準規定，醫療機構不得委外辦理。衛生局並未接獲相關訊息，將派員前往稽查，如委外查證屬實，將依違反醫療法，處1萬元以上5萬元以下罰鍰，並令限期改善。

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