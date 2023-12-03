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太平間「性侵79歲女屍」！醫院警衛全身汗被抓包　皮帶拉鍊全解開

▲▼ 。（圖／翻攝自Google Maps、Maricopa County Sheriff`s Office）

▲ 伯德涉嫌於太平間性侵屍體。（圖／翻攝自Google Maps、Maricopa County Sheriff`s Office）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國亞利桑那州發生一起恐怖事件，一名46歲醫院警衛被同事抓包在太平間性侵一具女屍，警方於11月底著手調查，嫌犯目前已被解雇，面臨多項重罪指控。

綜合《紐約郵報》等美媒，法庭文件顯示，鳳凰城班納大學醫療中心前警衛伯德（Randall Bird）的工作是將屍體推進太平間冷凍室，10月22日卻被同事目睹他皮帶和褲子拉鍊都解開、一身制服看起來相當凌亂的模樣。

文件指出，還有工作人員看見伯德在冷凍室裡「大汗淋漓」、「表現得很緊張」，且一名79歲女性死者的屍袋被拉開，臉部朝下，而伯德脫下的皮帶就在屍體所在的推車上。

保安人員到場時，伯德匆忙試圖蓋住屍體，聲稱自己是因身體不適差點倒地，過程中抓住屍體支撐身體，且堅稱屍袋破掉，拉鍊也故障，但其他工作人員並不相信，趕緊向主管通報。

事發幾天後伯德接受警方調查，再度聲稱自己出現健康問題，不記得事發經過。但文件顯示，調查人員在現場發現伯德的DNA，且在死者身上發現傷痕，但該名婦女的死因為自然死亡。

伯德已被醫院解雇，並於11月28日被捕，面臨5項針對死者的重罪指控。院方聲明表示，對這起事件感到悲傷與震驚，「我們一直以來致力以高標準要求所有團隊成員，以同理、尊嚴與尊重對待每個階段的生命，未來也將如此。」

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