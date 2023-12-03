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媽寄水果過8天才收到「香蕉發黑」火龍果出汁！她怒打客服結局反轉

▲宅配，宅配員，送貨，送貨員，快遞，快遞員，網購，掛號，運費。（圖／CFP，示意圖，與本文當事人無關）

▲媽媽寄物資給她。（圖／CFP示意圖）

記者施怡妏／綜合報導

一名到外地念書的網友表示，家人近期寄了生活用品、冬季衣服以及水果，一開始物流貼錯單子，導致包裹送錯，但是後續處理不積極，包裹一直放在營業所，她打給物流三催四請之後，8天後終於收到，一打開超傻眼，裡面的水果全部爛光光，香蕉爛掉出汁，火龍果變成臭酸果汁，家人的愛心都被糟蹋。

原PO在Dcard上發文，哥哥在新北讀書，她在台中，媽媽寄物資給他們，但物流人員貼錯單子，導致包裹送錯人，後來物流收回包裹重新寄送，哥哥隔天就收到包裹，但她卻遲遲沒有拿到，多次聯繫物流客服，但都沒有收到包裹。

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她等了8天終於收到包裹，但香蕉、火龍果、橘子全都發霉，散發出酸臭味，食物的汁液也流出來，「火龍果變成一袋酸臭的火龍果汁，包裝在箱子裡的袋子還被撞破，流到我的衣服上」，以往都沒有遇過這種事情，收到包裹時超傻眼。

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲等了8天才收到包裹。（示意圖／記者周亭瑋攝）

原PO指出，包裹延遲寄送導致媽媽的愛心被糟蹋，「感覺若沒有致電去催我的包裹，就會直接被遺忘在他們新北的倉庫」；之後她再次致電客服，對方態度超好，還說會幫她回報，「溫柔的客服人員真的太棒了，好感度回升」。

貼文一出，網友紛紛表示，「好心疼，媽媽也會幫我寄水果上來，看到這樣真的好難過」、「我前陣子也碰到包裹差點丟了，因為不確定時候會到貨，我都會搜尋一下包裹在哪，結果顯示已送達」、「有些物流真的讓人很傻眼，我的東西直接被鄰居收走，還沒人打電話跟我告知」、「這個要賠償了吧」、「剛好遇到雙十一，貨一堆，所以延遲了吧」。

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