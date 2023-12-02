夫妻、情侶「手機密碼都知道」　1原因超重要！全場點頭了

▲不少夫妻或情侶知道彼此密碼，但不會主動打開來查勤。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

你知道另一半的手機密碼嗎？一名網友困惑發文，詢問夫妻或情侶之間，手機密碼到底該不該給對方知道呢？文章引發炸鍋討論，一派認為「兩人都需要私人空間」，而多數人主張可以知道，但不會隨便查看，「當然要有啊，萬一雙方有一個人突然出意外，手機解不開怎麼辦？」

有網友在臉書《爆料公社》好奇發問，夫妻每天朝夕相處，但到底「應不應該要有彼此的手機密碼？」

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該話題引發炸鍋討論，一派主張保有雙方空間與隱私，「自己還是要有自己的私領域」、「兩個是獨立個體」、「人本身還是需要隱私的，別啥都想看」、「知道越多～麻煩越多，選擇相信對方才是王道」、「不要看～你會怕」、「基本上看了都不會有什麼好事，還是留點美麗的空間吧」、「結婚10~20年，從沒問過先生的手機密碼耶」。

另一派則認為，可以知道密碼，甚至設一樣的密碼，但沒事不會查看，「我們夫妻之間從來沒鎖」、「我們用同一個帳號」、「指紋解鎖都是設定兩人指紋都能解鎖，密碼也一樣」、「彼此知道，但不用才是尊重」。

還有人說，就怕出意外，因此知道雙方密碼很重要，「應該要有，但夫妻之間應該要有默契，不去隨便觀看對方手機，需要查看只是臨時有突發狀況或意外發生的時候而已」、「當然要有啊，萬一雙方有一個人突然出意外，手機解不開怎麼辦？」「密碼我覺得互相都要知道，但要信任」。

留言串中，網友也點到關鍵，「信任才是重點，有鬼的人通常都有另一支手機」、「反正彼此要講好，不要一廂情願」。