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懷疑丈夫偷吃女傭！人妻裝監視器「還她清白」　真相卻更心碎

▲監視器（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女子偷偷安裝攝影機，想確認丈夫與女傭是否有染，沒想到卻聽見更心碎的一幕。（示意圖／免費圖庫Pexels）

記者柯振中／綜合報導

越南一名女子發現丈夫與家中女傭十分親密，懷疑丈夫出軌，於是在家中裝設了攝影機，沒想到事後證實了女傭的清白，背後的真相卻令她更加心碎。

綜合外媒報導，這名年約30多歲女子，與大她4歲的丈夫結婚後在越南河內定居，婚姻生活十分美滿，也因此育有一名孩子。

等到產假結束，女子打算重返職場，於是透過朋友介紹，找了年約40多歲的女傭來照顧孩子，而女傭的表現也十分亮眼，不但身手靈活、擅長照顧孩子，就連廚藝也一級棒，丈夫也對女傭讚譽有加，更是稱讚她找了個好女傭。

不過，後來女傭頻繁請假，表現讓她十分不滿意，丈夫卻處處袒護，更是會偷塞錢給對方，讓她感到相當懷疑，認為2個人可能有不可告人的關係，於是偷偷安裝了攝影機，試圖知道2人是否有秘密。

沒想到，裝了針孔攝影機以後，女子發現，女傭並非與丈夫有染，而是發現了丈夫出軌，2人因此達成了協議，丈夫會持續偏袒女傭，還會幫忙加薪，藉此當成「遮口費」，作為交換條件，女傭則是要守住這項秘密。

女子感到相當心碎，決定將女傭解僱，現在也還在思考，要怎麼對付背叛家庭的丈夫。

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懷疑丈夫偷吃女傭！人妻裝監視器「還她清白」　真相卻更心碎

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