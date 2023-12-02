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社會 社會焦點 保障人權

人妻捉姦見「椅上有內褲」　小三：我們像哥們無性別隔閡

記者黃翊婷／綜合報導

嚴姓人夫瞞著妻子多次與王姓女子單獨出遊、前往彼此家中過夜，還被返家捉姦的妻子拍下兩人同床的影片，旁邊的椅子上疑似放有女性內褲。嚴妻對王女提告求償150萬元，王女則強調和嚴男只是相互借住而已，兩人相識多年，相處起來就像「哥們」一樣，早已沒有性別的隔閡，也沒有「嚴重」侵害到嚴妻的配偶權益，但並未獲得法官採信，日前仍被判處應賠償15萬元。

腳趾頭,腳底板,睡覺,睡眠,腳（圖／達志／示意圖）

▲嚴妻抓包丈夫與王女躺在同一張床上。（示意圖／達志影像，與本文當事人無關。）

嚴妻在判決書中提到，丈夫與王女多次單獨出遊，還在街上牽手、擁抱、親吻，甚至會到彼此的住所過夜，往來密切、舉止親密，嚴重侵害她的配偶權益，因此決定對王女提告求償150萬元。

王女則辯稱，嚴妻在她的住處外設置錄影設備，顯然有侵入住宅、侵害隱私權的疑慮，她和嚴男偶爾會互相借住，在外牽手也是因為過馬路時的安全考量，兩人相處就像「哥們」一樣，早已沒有性別的隔閡，應當沒有達到「侵害情節重大」的程度；此外，嚴妻錄到的證據影片中，是以強制力掀開她身上的棉被，迫使她露出雙腳，已然構成強暴手段妨害秘密，逾越必要手段，應當不得採為證據。

不過，新竹地院法官認為，嚴妻出示的證據中，僅針對王女住處大門拍攝的部分違反比例原則，其他的都符合必要性原則及比例原則；雖然錄影中有拍到一對男女牽手行走及接吻的畫面，但因為距離很遠，畫面模糊，難認是否為嚴男及王女，僅有一段可以辨識是兩人勾手接觸的畫面，加上王女也承認曾做出牽手、擁抱行為，依照一般社會通念，足見兩人關係匪淺。

法官接著表示，至於捉姦影片，嚴妻手持鑰匙進入自己的住家，拍到嚴男與王女躺在同一張床上，兩人始終以棉被包住身體，一旁的椅子上疑似有女性內褲，嚴妻伸手掀開被子，但只有露出王女的雙腳，手段尚符合比例原則，應得採為證據。

法官強調，王女明知嚴男已婚，仍跑到對方家中，還一起躺在床上，種種行為顯然已經超出一般朋友或同事之間的正常社交，確實侵害到嚴妻的配偶權益且情節重大，最終判她應賠償15萬元，全案仍可上訴。

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