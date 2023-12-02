不忍了！萬老師因參選遭辱罵　郭昱晴提告：網路霸凌零容忍

▲日前民進黨發言人卓冠廷偕同不分區立委參選人沈伯洋、郭昱晴、王義川召開「守衛台灣戰隊出列」記者會。（圖／民進黨提供）

實習記者石嘉豪／台北報導

出演青春校園劇《麻辣鮮師》的萬老師郭昱晴，日前被民進黨提名為不分區立委，不料，此舉也使她受到網友以負面的用詞辱罵。對此，郭昱晴在臉書貼出一張警局備案單據表示，已經準備提告，並強調，網路霸凌零容忍。

郭昱晴早年在紅極一時的青春校園劇《麻辣鮮師》飾演萬老師，也因此，大多數的民眾對她飾演的萬老師角色印象深刻。近年，郭昱晴則逐漸在社群平台積極關心政治，進而，使她日前受到民進黨邀請，成為2024年不分區立委的提名人。

然而，成為不分區立委的選擇，讓郭昱晴近日受到部分網友的辱罵，其中，有網友就在貼文的留言區，以「綠畜」的字眼攻擊她。

為此，郭昱晴昨（1日）晚間至警局備案，並將備案單據貼在臉書表示，「比暴力更可怕的是，習慣了暴力！」

▲受民進黨邀請加入不分區立委名單的萬老師郭昱晴，因遭受網友辱罵，而至警局備案。（圖／翻攝自Facebook／郭昱晴）

郭昱晴說，不論在家庭、校園、社會，甚至虛擬的網路界皆然，這幾年她一直強調，立場不同，可以理性討論，但是網路霸凌，絕對零容忍。

郭昱晴強調，只要知道真實姓名，肯定具名提告，公眾人物可受公評的言論自由，絕不包括被你無的放矢的人身攻擊，請不要濫用民主自由賦予你的權利。

最後，郭昱晴還說，能否告得成不是她說的算，就下來就是靜待司法程序。