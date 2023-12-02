咳到嘴巴有血味！她突失聲「差點被痰噎到」：竟沒躲過流感

▲王瑞玲。（圖／翻攝自Facebook／王瑞玲）

記者曾筠淇／綜合報導

「差點沒被自己的痰給噎死！」醫藥美食記者王瑞玲昨（1）日發文表示，她本來早上要拍公益影片，結果卻發現自己「失聲」了，且咳嗽咳到嘴巴出現鮮血的味道。後來看醫生，才知道自己得流感了，「現在只能等著沙啞聲快快離去」。

王瑞玲在臉書粉專「王瑞玲醫藥美食記者」上發文表示，她早上本來要拍攝公益影片，卻突然發現自己「失聲」，她雖沒有發燒，但卻不斷咳嗽，咳到嘴巴出現鮮血的味道。她更形容，「咳到肺臟都要被咳出來了，咳得我撕心裂肺」，只是即便如此，痰卻還是咳不太出來。

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後來王瑞玲去看醫生，才得知自己得了流感，只是即便吃了西藥，症狀仍沒好轉，依舊咳得厲害，全身也痠痛不已。於是，王瑞玲決定服用清冠一號，結果想不到又黃又濃的老痰還真讓她給吐出來，且咳嗽頻率也下降，覺得狀況改善許多。

王瑞玲現在一邊吃清冠一號，一邊吃西藥，兩種藥物中間間隔1小時服用。最後她也說，躲過了新冠肺炎，「竟沒躲過流感，還是乖乖戴起口罩最安全」。

本站日前報導《清冠一號不僅治新冠！中醫曝研究：可改善類流感「黴漿菌也有用」》，國家中醫藥研究所博士邱俊棠指出，清冠一號可以透過抑制流感病毒神經胺酸酶（neuraminidase）活性阻斷流感病毒複製，即便針對克流感有抗藥性病毒株，清冠一號一樣有效。

本文經王瑞玲授權引用