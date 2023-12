吳欣盈街頭宣講頻看稿　笑稱「一出生就準備好」

▲民眾黨副總統參選人吳欣盈與台北市議會民眾黨團街講。(圖/記者陳家祥攝)



記者陳家祥/台北報導

民眾黨副總統參選人吳欣盈1日合體民眾黨議員,在內湖舉辦戶外街講。參選一週過去,仍明顯可以感受到吳欣盈依舊謹慎,公開場合發言仍顯緊張,宣講過程中不時低頭看手中的講稿手卡;她提到,取之社會、用之社會,更何況一島同命,「想到我的寶寶就浮現為台灣服務的動力,所以我願意為了年輕人為了下一代為了台灣,義無反顧地拼一次」。宣講結束後,吳欣盈特地向在場媒體與民眾遞送咖啡。

民眾黨台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、台北市議員張志豪以及新北市議員陳世軒,陪同副總統候選人吳欣盈一同在內湖科技園區舉辦「萬眾一心,青年力挺」戶外街頭演講活動。

吳欣盈提到,英國有個踏上肥皂盒就可以自由發言的習俗。她說,過去的績效不代表未來的績效,內湖的發展經驗就像台灣發展的縮影,過去得到不錯的成果,未來需要新的成功要素,民眾黨作為青年族群最高支持度的新興政黨,核心價值就是要為下一個青年世代打造台灣的新未來。

吳欣盈說,許多人問她,為什麼不在金融的舒適圈,而要投入複雜的政治?她說,過去在慈善基金會服務經驗,取之社會、用之社會,更何況是一島同命,「想到我的寶寶就浮現為台灣服務的動力,所以我願意為了年輕人為了下一代為了台灣,義無反顧地拼一次」。

有趣的是,新北市議員陳世軒似乎為了舒緩吳欣盈的緊張情緒,用英語問吳,「Are you ready for this?(選舉準備好了嗎?)」,吳隨即回應,「Yes!!born and ready(一出生就準備好)」。