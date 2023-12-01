　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吳欣盈街頭宣講頻看稿　笑稱「一出生就準備好」

▲▼民眾黨副總統參選人吳欣盈與台北市議會民眾黨團街講。（圖／記者陳家祥攝）

▲民眾黨副總統參選人吳欣盈與台北市議會民眾黨團街講。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨副總統參選人吳欣盈1日合體民眾黨議員，在內湖舉辦戶外街講。參選一週過去，仍明顯可以感受到吳欣盈依舊謹慎，公開場合發言仍顯緊張，宣講過程中不時低頭看手中的講稿手卡；她提到，取之社會、用之社會，更何況一島同命，「想到我的寶寶就浮現為台灣服務的動力，所以我願意為了年輕人為了下一代為了台灣，義無反顧地拼一次」。宣講結束後，吳欣盈特地向在場媒體與民眾遞送咖啡。

民眾黨台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、台北市議員張志豪以及新北市議員陳世軒，陪同副總統候選人吳欣盈一同在內湖科技園區舉辦「萬眾一心，青年力挺」戶外街頭演講活動。

吳欣盈提到，英國有個踏上肥皂盒就可以自由發言的習俗。她說，過去的績效不代表未來的績效，內湖的發展經驗就像台灣發展的縮影，過去得到不錯的成果，未來需要新的成功要素，民眾黨作為青年族群最高支持度的新興政黨，核心價值就是要為下一個青年世代打造台灣的新未來。

吳欣盈說，許多人問她，為什麼不在金融的舒適圈，而要投入複雜的政治？她說，過去在慈善基金會服務經驗，取之社會、用之社會，更何況是一島同命，「想到我的寶寶就浮現為台灣服務的動力，所以我願意為了年輕人為了下一代為了台灣，義無反顧地拼一次」。

有趣的是，新北市議員陳世軒似乎為了舒緩吳欣盈的緊張情緒，用英語問吳，「Are you ready for this？（選舉準備好了嗎？）」，吳隨即回應，「Yes!！born and ready（一出生就準備好）」。

▲▼民眾黨副總統參選人吳欣盈與台北市議會民眾黨團街講。（圖／記者陳家祥攝）

ET快訊
12星座最新一周運勢！「這星座」會發現真愛
UNIQLO感謝祭開跑「羽絨衣激省千元」　GU最低150元起
台大醫黴漿菌個案增　感染醫示警：「2因素」流行機會大
快訊／3縣市豪大雨特報！最新警戒區域曝
辜仲諒設宴接風　王貞治期待台北大巨蛋：等了很久很久

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯文哲嗆綠過半柯建銘當院長　再諷蔡英文「我絕不700多天不開記者會」

怒轟民進黨「瞎了眼」！　侯友宜喊：誰比我更愛中華民國

吳欣盈街頭宣講頻看稿　笑稱「一出生就準備好」

吳欣盈頻惹議　柯文哲：打安全牌就很boring

柯文哲估選戰要花2億多　曝民眾黨水位低「已經快破產」

快訊／黃珊珊發出「全國動員令」　曝將辦6場造勢大會、直播電視台

曝女兒心疼怎不退休　侯友宜：這一仗是為了國家

「民進黨是群政治騙子！」　韓國瑜嗆：比愛情騙子還可怕

柯文哲酸他「選不上」　侯友宜曝當下反應：為了國家我都可以忍

趙少康稱拒副手辯論　蕭美琴稱以總統為主：我們都很有分寸

林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

「五后時光」成哏圖！謝盈萱揭真相　見淑芳阿姨凸槌：幸好下個不是我XD

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

#吳欣盈 被問「有無與家族討論」參選　反嗆：妳當記者有問爸媽？ #新光公主

台網紅體驗在義大利過馬路　車全減速禮讓簡直行人天堂！

被問「有無與家族討論」參選　吳欣盈嗆：妳當記者有問爸媽？

妹子點外送餐只來「塑膠袋」　友無奈＋好笑：它價值42塊

阿信開約石頭老婆…他急放閃！　怪獸許願「遭五月天各種打斷XD」

柯文哲嗆綠過半柯建銘當院長　再諷蔡英文「我絕不700多天不開記者會」

怒轟民進黨「瞎了眼」！　侯友宜喊：誰比我更愛中華民國

吳欣盈街頭宣講頻看稿　笑稱「一出生就準備好」

吳欣盈頻惹議　柯文哲：打安全牌就很boring

柯文哲估選戰要花2億多　曝民眾黨水位低「已經快破產」

快訊／黃珊珊發出「全國動員令」　曝將辦6場造勢大會、直播電視台

曝女兒心疼怎不退休　侯友宜：這一仗是為了國家

「民進黨是群政治騙子！」　韓國瑜嗆：比愛情騙子還可怕

柯文哲酸他「選不上」　侯友宜曝當下反應：為了國家我都可以忍

趙少康稱拒副手辯論　蕭美琴稱以總統為主：我們都很有分寸

快訊／台南市中西區金華路三段店家起火　招牌濃煙明火竄出

標準檢驗局與驗船中心　協助綠色金融深入離岸風電海事工程

懷疑丈夫偷吃女傭！人妻裝監視器「還她清白」　真相卻更心碎

黃曉明新歡被起底離過婚　前夫爆氣聲明「沒出軌」喊話：別利用我

積極搶進最黃金的航線　星宇日本第八個航點名古屋開航

3天限定！德國聖誕市集在花博　爽逛85攤位大嗑德式香腸、熱紅酒

祈錦鈅產後腳舉不起來！運動被揪「要蹲下去一點」無奈：現在很難

涉幫立委賄選遭搜索　北市信義區里長怒：是為里民，明年還會辦！

總是提不起勁？營養師傳授「6個方法」讓你遠離疲勞

「姊姊」大巨蛋亞錦賽首戰開唱！愛爾麗成背後最大推手　

阿金不吃飯「怕被媽罵」　叼豬玩偶到碗裡幫忙吃

政治熱門新聞

柯文哲的1句話讓趙少康下決心挺：侯友宜一直委曲求全

沒人看過「吳欣盈棄美籍」證明　民眾黨不知怎辯護

ET民調／侯康快追上賴蕭！差距僅1.1百分點　柯盈支持度跌破2成

封吳欣盈「天兵女神」　李艷秋質疑：沒美國籍但有歐洲籍嗎？

ET民調／2024三腳督難棄保　侯康、柯盈忠實支持者都破8成

ET民調／國民黨不分區政黨票支持度33.1%奪冠　民眾黨拿14.6%

侯友宜支持度暴增！　郭正亮分析民調：未來對他比較有利

憶柯靠8字當選市長　黃暐瀚嘆：還公開透明嗎

吳欣盈棄美籍證明還要等5天！她怒批邪惡

吳欣盈有放棄美籍證明書 ？　前柯文哲幕僚酸：很特別都不敢掛保證

侯友宜：民進黨曾找他選台中、嘉義

快訊／徐瑞希辭公視董事！　發聲明喊：找回公媒應有的獨立及公正

柯文哲訪苗栗未見鍾東錦！黨內人士認1困境

2億美金內幕　蔡正元曝冀將軍角色

更多熱門

相關新聞

吳欣盈頻惹議　柯文哲：打安全牌就很boring

吳欣盈頻惹議　柯文哲：打安全牌就很boring

民眾黨總統參選人柯文哲最終與自家立委、新光集團關係企業第三代千金吳欣盈搭檔。對於吳欣盈近期爭議不斷，柯文哲1日接受《TVBS戰情室》專訪時說，當初選上她是看中與自己的互補性，且選戰也忌諱沒話題，吳欣雖是政治素人，「有風險啦！但凡是安全牌就很boring！」

柯文哲估選戰要花2億多　曝民眾黨水位低「已經快破產」

柯文哲估選戰要花2億多　曝民眾黨水位低「已經快破產」

快訊／黃珊珊發出「全國動員令」　曝將辦6場造勢大會、直播電視台

快訊／黃珊珊發出「全國動員令」　曝將辦6場造勢大會、直播電視台

趙少康稱拒副手辯論　蕭美琴還沒收到邀請：以總統為主

趙少康稱拒副手辯論　蕭美琴還沒收到邀請：以總統為主

王義川籲黃國昌不要躲在暗巷咆哮

王義川籲黃國昌不要躲在暗巷咆哮

關鍵字：

2024柯文哲柯P民眾黨吳欣盈

讀者迴響

熱門新聞

不是淡水、九份！「台灣最頂老街」曝光　613萬人朝聖

高雄「手搖杯正妹」　無口罩照片曝光！

15歲女腹痛送急診...竟產下足月寶寶　父母氣炸

林襄被驗胸：有做我會講！

金鐘男主持爆「偷吃保險女業務」

麻古連5天指定飲品買1送1！

蘭嶼男叫板橋串燒「敢送就穿丁字褲」！結局曝光

莊群施原定明年結婚！男友忍痛送她遺體回家

國光女神羞認做「一線鮑手術」！

Netflix超狂片單來了！4大台片將上架

愛情來了！4生肖2024年紅鸞星動

3歲女童服飾店內獨自遊玩　遭玻璃鏡重砸慘死

柯文哲的1句話讓趙少康下決心挺：侯友宜一直委曲求全

臉被蓋「豬肉印章」　他搓2天：洗不掉啊

中職前球星逼隊友妻口交　二審獲減刑

更多

最夯影音

更多
林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得

林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得
美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

「五后時光」成哏圖！謝盈萱揭真相　見淑芳阿姨凸槌：幸好下個不是我XD

「五后時光」成哏圖！謝盈萱揭真相　見淑芳阿姨凸槌：幸好下個不是我XD

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面