吳欣盈街頭宣講頻看稿　笑稱「一出生就準備好」

▲民眾黨副總統參選人吳欣盈與台北市議會民眾黨團街講。（圖／記者陳家祥攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨副總統參選人吳欣盈1日合體民眾黨議員，在內湖舉辦戶外街講。參選一週過去，仍明顯可以感受到吳欣盈依舊謹慎，公開場合發言仍顯緊張，宣講過程中不時低頭看手中的講稿手卡；她提到，取之社會、用之社會，更何況一島同命，「想到我的寶寶就浮現為台灣服務的動力，所以我願意為了年輕人為了下一代為了台灣，義無反顧地拼一次」。宣講結束後，吳欣盈特地向在場媒體與民眾遞送咖啡。

民眾黨台北市議員黃瀞瑩、陳宥丞、台北市議員張志豪以及新北市議員陳世軒，陪同副總統候選人吳欣盈一同在內湖科技園區舉辦「萬眾一心，青年力挺」戶外街頭演講活動。

吳欣盈提到，英國有個踏上肥皂盒就可以自由發言的習俗。她說，過去的績效不代表未來的績效，內湖的發展經驗就像台灣發展的縮影，過去得到不錯的成果，未來需要新的成功要素，民眾黨作為青年族群最高支持度的新興政黨，核心價值就是要為下一個青年世代打造台灣的新未來。

吳欣盈說，許多人問她，為什麼不在金融的舒適圈，而要投入複雜的政治？她說，過去在慈善基金會服務經驗，取之社會、用之社會，更何況是一島同命，「想到我的寶寶就浮現為台灣服務的動力，所以我願意為了年輕人為了下一代為了台灣，義無反顧地拼一次」。

有趣的是，新北市議員陳世軒似乎為了舒緩吳欣盈的緊張情緒，用英語問吳，「Are you ready for this？（選舉準備好了嗎？）」，吳隨即回應，「Yes!！born and ready（一出生就準備好）」。