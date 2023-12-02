玩玩具沒鎖門！「震動聲太大」媽進房間看光...她爆尷尬：怎麼面對

▲原PO玩玩具被看到。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

如果沒敲門就進別人房間，有時恐怕會出現雙方都尷尬的局面。一名女網友發文表示，她日前正在房間「玩玩具」，不料媽媽突然一聲不響的走進她的房間，讓她超尷尬，也不知之後該如何面對對方。貼文曝光後，掀起網友討論。

女網友在Dcard上，以「自慰被媽媽看到」為標題發文，提到她日前在房間把腳張到最開「玩玩具」，結果媽媽卻突然一聲不響的推了她的房門走進來。兩人對到眼後，媽媽雖然假裝沒事、拿了東西就關上門，但原PO仍覺得非常尷尬，更不知道日後該如何面對對方。

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貼文一出，底下網友紛紛回應，「我媽上次幫我找東西，翻到我的飛機杯，還叫我要節制」、「往好處想，以後她不會突然開門了」、「霎時間房內空氣凝結，唯獨那尷尬的聲音成了巨響」、「我之前是也忘記鎖門玩玩具被媽媽看到，整整一禮拜沒說話」、「沒事啦，我的玩具被老爸看到過，是外型非常直接的玩具」。

還有網友直呼「不鎖門真的好猛！」原PO則解釋，因為他們家裡不太能鎖門，只要鎖起來就會被追問在房裡做什麼事情，所以後來都只有關上門而已。她也說，之前玩玩具都沒被打擾，這次可能是震動的聲音太大聲，媽媽好奇才開門進來。