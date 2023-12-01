玩具搶輸表妹太傷心！10歲哥帶2歲妹離家　躲土地公廟直喊「好冷」

記者鄧木卿／台中報導

台中市10歲男童和7歲表妹爭搶玩具，男童搶輸了，竟然帶著2歲妹妹負氣離家，走到800公尺遠的福德宮，當晚氣溫10多度，兄妹倆躲在廟內瑟瑟發抖，直喊「好冷好冷」，警察問兩人從哪裡來？男童只會遙指遠方，卻說不出詳細住處，警方只好載著2人挨家挨戶詢問，還好有找到家人，男童母親又感謝又慌張，結束一場兄妹流浪記。

▲▼大里10歲男童玩具搶輸表妹，竟負氣帶著2歲妹離家出走，兄妹躲在土地公廟喊「好冷好冷」。（圖／民眾提供，下同）

男童母親要外出買晚餐，於是將2名小孩暫放外公家看顧，兄妹倆和小表妹原本還玩得好好的，不料，一轉眼，外公就發現兄妹倆不見了，原來是哥哥和表妹搶玩具搶輸了，竟然帶著妹妹離家出走。男童帶著妹妹離家出走，走了800公尺遠，躲在福德宮內發抖，又冷又餓，好心路人發現後緊急報警。

霧峰警分局仁化派出所警員黃涵絹、簡佑宗當天傍晚5點多找到兩童，問出離家原因後，又好氣又好笑，但男童一臉驚恐，只知外公家大概的位置，卻說不出明確住處，只好載著兄妹倆挨家挨戶找尋，後來順利找到外公家。

男童母親看到小孩平安無事回來，非常感謝警方，並稱以後會好好教育小孩情緒控管，如果不是遇到好心民眾報案跟員警的協助，後果恐不堪設想。