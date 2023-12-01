金門驚見「3米長超巨緬甸蟒」過馬路！　民眾嚇壞：不是在冬眠嗎

記者林名揚、許宥孺／金門報導

金門驚現巨型緬甸蟒橫跨大馬路！一名民眾日前開車行經開瑄國小後方經武路段時，意外發現一條大蟒蛇緩慢爬行過馬路，約3公尺長的緬甸蟒讓目擊民眾當場嚇壞，民眾只敢遠遠錄影不敢靠近，影片曝光後讓許多網友驚呼「不是在冬眠嗎？」更有當地人透露其實很多緬甸蟒都藏身在樹林中及養雞場。

▲金門一條3米長的緬甸蟒爬行路邊嚇壞民眾。（圖／記者林名揚翻攝）

時節已入冬，但金門地區近來卻接連有民眾發現緬甸蟒趴趴走。11月30日中午，在開瑄國小後方經武路段就有一條約3公尺長的緬甸巨蟒出沒，不慌不忙的爬越邊坡遁入草叢，嚇壞路過民眾。

▲有民眾也在養雞場發現蟒蛇。（圖／記者林名揚翻攝）

前幾日也有商場機電人員在巡檢水錶打開孔蓋時驚見一條緬甸蟒對他吐信，嚇得連退幾步才晃過神來，趕緊通報消防局請委外廠商前來捕蛇。

金門縣野生動物救援暨保育協會人員表示，以金門地區的目前的氣溫緬甸蟒其實還不至於需要冬眠，加上前兩天氣溫尚暖，緬甸蟒出來「趴趴走」的原因應該只是想換個溫暖舒適些的地方休息過冬，民眾如果遇到正在過馬路的蟒蛇，可以禮讓牠們優先通行，無需特別通報處理，但仍請保持安全距離，避免發生人蛇衝突的意外事故。