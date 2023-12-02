洛杉磯疑現連環殺手！　3街友睡夢中「慘遭近距離槍殺」

▲警方公布監視器畫面，呼籲民眾提供線索，早日將槍手繩之以法。（圖／翻攝洛杉磯警察局，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國洛杉磯本周至少3名街友在睡夢中遭近距離槍殺，警方公布案情細節與監視器畫面，呼籲民眾協助追捕這名潛在的連環殺手。與此同時，拉斯維加斯也發生5名街友遭槍擊的案件。

CNN等外媒引述洛杉磯警方說法報導，11月26日凌晨3時過後不久，凶手在威士茂（Westmont）某巷內殺害一名37歲拉丁裔男性，隔日近凌晨5時大樓後方擊斃一名62歲非裔男子，11月29日凌晨2時30分左右又奪走一名52歲拉丁裔男性的生命。

洛杉磯警察局局長摩爾（Michel Moore）證實，這三起案件存在許多共通點，「每一位受害者都在開放區域，不論是人行道或巷子裡。而且他們都是獨自一人。」他推測，凶手趁著受害者睡覺時偷偷靠近，並且開槍殺害對方。

摩爾指出，目前僅能確認凶手是男性，單獨犯案並且鎖定落單街友，不過他在3個案發地點都被拍到身穿連帽上衣，駕駛深色轎車逃離，「我們還不知道動機是什麼，我們知道目標是3個獨自入睡的人。」

洛杉磯警方已經成立24小時工作小組及舉報熱線，並在街友經常聚集的區域增加巡邏警力。市府則努力開放因應嚴寒天氣的緊急避難所，鼓勵街友集體行動。市長巴斯（Karen Bass）說，「我們向街友社群所發出的訊息相當明確，今晚不要一個人睡覺。尋求庇護、尋求服務、待在一起、尋求支援。」

與此同時，拉斯維加斯警方證實，1日凌晨5時30分左右，多達5名街友遭到同一名槍手攻擊，至少2人死亡、3人受傷，倖存者已無生命危險。警官洛倫柯（Mark Lourenco）證實，槍手依然在逃，但稱「我們認為這是一起獨立事件。」

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