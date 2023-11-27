街友路邊性侵15歲少女　遭她男友1槍斃命！行凶少年是慈善家兒子

▲少年（右）射殺街友，而他的父親（左）正是當地街友慈善組織的領導人。（圖／翻攝臉書）



記者吳美依／綜合報導

美國賓州發生悲劇案件，39歲街友霍金斯（Jeremiah Waylon Hawkins）被指控，在路邊垃圾桶後方性侵一名15歲少女，之後慘遭受害者男友持槍射殺。至於行凶少年身分也被揭露，他的父親正是當地街友慈善組織的領導人。

根據《蒙哥馬利每日之聲》等外媒取得的法庭文件，少年7月13日就曾報案，揭發霍金斯性侵女友的惡行，但警方找上受害者後，對方家長卻堅持拒絕提告，也不願意配合調查。時隔4個月，少年親自射殺了霍金斯。

根據街頭監視器畫面，少年22日持槍與霍金斯對質，局勢迅速演變為肢體衝突，他被對方扔了單車輪胎後，隨即連開2槍，其中一槍正中街友臉部。警方到場時，少年已經被路人群起壓制在地，但仍憤怒大喊，「他是個性侵犯，不要為他難過。他性侵15歲的女孩，不要幫他。」

▲少年父親是當地街友慈善機構的執行董事，8月曾帶小兒子出席活動。（圖／翻攝自Facebook／Pottstown Beacon of Hope）



波茨敦警察局（Pottstown Police）引述驗屍結果指出，霍金斯被近距離擊中臉部一側，死因是頭部槍傷，死亡方式為他殺。少年的凶器則是他父親擁有的半自動手槍。

少年父親尼亞霍斯（Tom Niarhos）是波茨敦希望燈塔（Pottstown Beacon of Hope）的執行董事，該組織致力照顧當地街友，包括提供緊急庇護所。尼亞霍斯在兒子房間找到一張紙條，旁邊還有一袋衣服，顯示這孩子似乎計畫犯案後逃家流亡，他對於整起事件感到極度沮喪，「我唯一的評論就是，這是一場悲劇，我為霍金斯的家人祈禱。」

據悉，少年將被當作成年人受審，他已經被指控第一級謀殺罪、第三級謀殺罪、未成年人持有槍械、持有犯罪工具等罪名，目前被關押在蒙哥馬利郡青少年中心，預計下次出庭為11月30日。

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