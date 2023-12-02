美最高法院「首位女性大法官」歐康納辭世　享耆壽93歲

▲ 歐康納2006年退休，以93歲高齡辭世。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國最高法院歷史上第一名女性大法官歐康納（Sandra Day O'Connor）1日辭世，享耆壽93歲。她的中間派觀點和精明談判技巧讓她在25年任期間大多主導著法律界，退休多年後在鳳凰城死於晚期失智與呼吸系統疾病相關併發症。

首席大法官羅勃茲（John Roberts）回憶，歐康納「以我國首位女性大法官的身分，開闢一條歷史性道路。她以無畏的決心、無庸置疑的能力和迷人的直率面對挑戰。最高法院為失去一名敬愛的同事哀悼。」

根據《路透》，歐康納1988年接受乳房切除手術，致力於提升公眾對乳癌的認識，而她的丈夫約翰受阿茲海默症所苦，她因此於2006年1月自最高法院退休，照顧丈夫直到他於2009年去世，晚年診斷出罹患失智，2018年10月宣布退出公眾生活。

歐康納在亞利桑那州的牧場長大，在家鄉由男性主導的政界摸索，再到華府法律界闖蕩。她19歲進入法學院，成為班上僅有的5名女性之一，以優異成績畢業，但應徵多數律師事務所都被拒絕，後來在加州聖馬刁郡檢察官辦公室找到工作。

歐康納和約翰在法學院相識，後來在鳳凰城定居，一邊扶養3個兒子一邊投身政壇，1969年被任命填補任期未滿的參議員缺額並成功連任，1973年成為州參議院多數黨領袖，為美國史上首位領導州參議院的女性。

她1974年被選為州初審法官，5年後被任命為上訴法院法官，1981年由時任美國總統雷根（Ronald Reagan）任命為最高法院大法官，成為最高法院1789年成立近2世紀以來第一名女性大法官，但她的歷史地位不僅僅只有打破性別藩籬而已。

儘管歐康納屬保守派，卻是法院意識形態的核心，憑藉實用主義和建立共識的技巧，主導那個時代最具爭議的議題決策，包括幫助維護女性墮胎權，以及支持大學校園平權行動。