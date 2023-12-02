花蓮男打山羌「腳夾獵槍騎山路」走火身亡　2獵友急丟3槍

▲獵人夾著獵槍騎車，結果走火頭部重創亡。（圖／民眾提供，下同）

記者劉人豪／花蓮報導

花蓮秀林鄉三棧村29歲余姓獵人，11月27日跟弟弟以及友人，帶3把獵槍上山打獵，騎車返程的時候，余男把槍夾在雙腳，槍手朝上槍托在腳踏板，結果槍枝走火擊中下巴，導致余男不治，事發後弟弟跟友人怕被查，將沒有登記的獵槍扔掉，警方事後找到這3把獵槍，並依 《槍砲彈藥刀械管制條例》第20條規定，處2千元以上2萬元以下罰鍰。

余男11月27日時，約了弟弟跟友人騎車山上打獵，到了晚間10時許，他們載著打到的山羌騎車下山，而余男把獵槍放在機車踏板，槍托朝下槍口朝上用腳夾著，疑似道路顛頗震動，導致槍枝走火擊中余男下巴，送醫治療後，因傷勢過重28日上午7時宣告不治。

據了解，警方到場處理後，發現余男等3人帶的3把獵槍不見，經向余男弟弟、友人勸說後，他們才說因為獵槍沒有登記，所以在事發後把獵槍丟下邊坡，警方隨後也尋獲3把獵槍，依 《槍砲彈藥刀械管制條例》第20條規定，處2千元以上2萬元以下罰鍰。檢警相驗余男，初判誤擊意外造成身亡。

新城警分局呼籲，原住民族人持有獵槍，務必依槍砲彈藥刀械管制條例規定，向各縣市警察局申請許可，從事打獵行為也務必注意安全。