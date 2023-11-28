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山羌漫步冰霜地毯...　大雪山「冬季限定」景色超療癒

▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

▲大雪山森林遊客區內近期低溫報到，小雪山楓葉轉紅，清晨露水結成薄冰，山羌悠哉走過。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝，下同）

記者哈勇嘎／台中報導

東北季風接力報到，氣溫節節下降，大雪山國家森林遊樂區內最高的遊憩據點小雪山資訊站海拔約2,600公尺，近期氣溫下降，早晚溫差約15度，清晨常達到近零度低溫，園區工作人員清晨不畏寒冷拍攝到植物披上白色冰霜，天池池面結上薄冰、美麗冰晶在陽光下晶瑩透亮，楓紅襯著藍天，更拍到山羌漫步在冰霜地毯上的畫面，這些冬季限定的療癒景色，隨著氣候變化也充滿驚喜，林業及自然保育署臺中分署邀請民眾上山賞景！▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

冬季大雪山的一大美景便是逐漸轉變色彩的楓葉，目前在大雪山林道49公里處的小雪山區域，青楓、紅榨槭都開始轉紅，楓紅情況達6成，在大雪山林道35公里處的收費站區域、43公里處的遊客中心周邊，楓紅情況達3成，顏色呈現紅、黃、綠多彩變化，襯著天空獨特的藍及葉縫中灑落的陽光，心情都亮麗了！趁著好天氣，趕緊安排行程到大雪山享受冬季風情吧！▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

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林業保育署臺中分署表示，大雪山國家森林遊樂區海拔約2,000-2,600公尺，在冬季寒流來襲降溫較大期間，如氣溫降至零度，常會出現植物結霜，天池池面結上薄冰情形，不過因白天太陽照射後便會逐漸溶解，是早到的人兒才可欣賞到的美麗風景，近期平均氣溫約為8-17度，該分署特別提醒民眾，上山記得準備足夠的禦寒衣物，並請注意行車安全，沿路小心行駛、減速慢行、開啟頭燈、保持與前車的安全距離，快快樂樂出門、平平安安回家!▲▼ 。（圖／記者李陳信得攝）

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