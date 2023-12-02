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超神「未來日記」寫了就中雲端發票！她實測：願望一直實現

記者林育綾／綜合報導

日本創業家山田弘美原先是一位負債高達千萬的單親媽媽，某天收到兒子贈送一本筆記本，進而促成她開始實驗「未來日記」計畫；她以「完成式」口吻寫下心願，而日記內容居然逐一實現。台灣網友跟著實測也紛紛驚呼，「從沒中過雲端發票，寫了真的中獎！」如今《3分鐘未來日記【369天實踐版】》也來台發行中文版，由方智出版發行。

▲▼出版社拍影片，介紹《3分鐘未來日記【369天實踐版】》。（圖／翻攝自圓神出版集團YouTube頻道）

▲《3分鐘未來日記【369天實踐版】》中文版來台發行，出版社拍影片介紹。（圖／翻攝自圓神出版集團YouTube頻道）

山田弘美是《3分鐘未來日記》的共同作者之一，原先她處在人生谷底，離婚、失業、沒有收入，負債高達1500萬，還帶著一個7歲的兒子，甚至投靠娘家時還被趕出來。某天還在讀小學的兒子用好不容易存下的零用錢，買了一本筆記本送給她，看著封面寫著「送給媽媽的禮物」幾個字，她決定要將筆記本用在特別的地方。

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後來她與朋友一起實驗，測試「吸引力法則」到底是不是真的；也開始使用兒子送的筆記本，每天早上她都以「一整天已經結束的口吻」來寫日記，告訴自己「今天真是最棒的一天！」過段時間再翻回去看之前寫過什麼。

神奇的是開始書寫「未來日記」之後，許多日記內容居然開始實現了。剛開始她只寫一些簡單的內容，例如「今天搭電車去大阪，居然有位置坐。」接著她變得經常遇到正好有空位，或是電車裡明明很擠，但眼前會突然有人衝下車或想起什麼事，而空出一個座位。

她與好友開了一個聊天室，分享這些實驗過程；而在書寫時，她們會保持心情愉快的原則，同時適度調整做法、持續付諸行動，願望也不可思議地高度實現。

▲▼出版社拍影片，介紹《3分鐘未來日記【369天實踐版】》。（圖／翻攝自圓神出版集團YouTube頻道）

▲從「抄經」獲得靈感，發想讓大家描摹的句子，促成《3分鐘未來日記》的誕生。（圖／翻攝自圓神出版集團YouTube頻道）

她開始將「未來日記」分享出去，十幾年後認識了濱田真由美，兩人成為好友及合作夥伴，一起將「未來日記」的方式推廣給更多人。針對不知道怎麼寫的人，她們也發想許多例句範本，甚至從「抄經」獲得靈感啟發，提供大家描摹的句子，促成《3分鐘未來日記》的誕生。

該書第一版來台發行時，臉書社團有超過萬名網友跟著實驗，紛紛分享願望成真的體驗，像是有人從沒中過雲端發票獎，有一天寫在未來日記上寫著「終於中雲端發票了！」沒想到寫完幾天後真的中獎。還有人說「一年被加薪兩次！」、「發現年初寫下的願望居然不到半年就做到了，真的非常驚喜。」

由於許第一版的「未來日記」有多讀者反應，「已經寫了很多輪，有沒有更進一步的版本可以寫？」兩位作者也與讀者分享全新一年份的《「實踐版」未來日記369》。步驟大致三個「1.填入日期。2.仔細描摹。3.描摹完之後，以過去式的句子寫下日記。」並細細閱讀，每一頁下方欄位中，還加入相呼應的親身經驗或說明，期盼使用者讀完能感受到「或許真的會這樣」。

《3分鐘未來日記【369天實踐版】》繁體中文版如今由方智出版在12月起發行，期盼讓更多讀者體驗到「心想事成是真的」、「事情會變成你想的那樣」。

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