快訊／以色列宣布重新開戰！　控哈瑪斯「違反停火協議」

▲以色列國防軍表示，目前已恢復在加薩走廊的作戰行動。（示意圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

以哈停火協議於當地1日上午7時（台灣下午1時）到期，雙方均未表示宣布延期，以色列國防軍更稱，哈瑪斯違反停火協議，目前已恢復在加薩走廊的作戰行動。

以色列國防軍（IDF）在社群媒體X發文表示，「哈瑪斯違反停火協議並向以色列領土開火，目前已恢復與哈瑪斯在加薩走廊的作戰行動。」

חמאס הפר את ההסכם ובנוסף ירה לעבר שטח מדינת ישראל.



צה״ל חידש את האש מול ארגון הטרור חמאס ברצועת עזה — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) December 1, 2023

以哈停火協議稍早結束後，以哈雙方均未發表新的停火聲明，且靠近加薩的以色列社區稍早響起空襲警報，為11月24日停火以來首次，以軍證實攔截一枚自加薩發射的火箭，加薩北部據報還傳出槍響及爆炸聲。

以色列時報引述與哈瑪斯關係密切的巴勒斯坦媒體Shehab News Agency指出，加薩北部可以聽見槍擊與爆炸。另外，以色列南部城市霍利特（Holit）響起火箭彈警報，以色列國防軍表示正在調查，若確實發生攻擊，這將是過去1小時內第二次的加薩火箭攻擊。

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