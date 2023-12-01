　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

哈瑪斯攻擊「以色列1年多前早知道」　官員以為不可能！慘奪1200命

▲▼哈瑪斯突襲，以色列邊境城鎮貝里（Be`eri）目前已尋獲100多具遺體。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈瑪斯突襲後，以色列邊境城鎮貝里（Be'eri）尋獲100多具遺體。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《紐約時報》取得文件、電子郵件及進行採訪後指出，以色列早在1年多前就獲悉哈瑪斯攻擊計畫，軍方與情報官員卻將其斥為妄想，認定哈瑪斯難以付諸行動，因而忽視具體警告，最終失去降低傷亡的機會，導致10月7日多達1200人喪命。

這份約40頁、代號「耶利哥城牆」（Jericho Wall）的文件宛如藍圖，列點概述了一次有條不紊的行動，雖然並未指明攻擊日期，10月7日卻被哈瑪斯以令人震驚的準確度付諸實現。

▲▼哈瑪斯俘虜包裹白布的以色列平民，將其載回加薩境內當作人質。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈瑪斯用白布包裹以色列平民，載回加薩當作人質。（圖／達志影像／美聯社）

《紐約時報》看過翻譯文件後指出，這次攻擊旨在擊潰加薩走廊周圍的防禦工事，占領以色列城市，襲擊關鍵軍事基地，包括一個師總部。具體行動包括攻擊開始時的一系列火箭彈攻擊，出動無人機摧毀維安監視器與邊境沿線自動機關槍，槍手透過步行、摩托車或滑翔傘進入以色列等，全都符合10月7日的實際情況。

此外，「耶利哥城牆」也提到諸多細節，例如以色列部隊的地點、規模、通訊中心等敏感資訊，讓人質疑哈瑪斯如何蒐集到這些情報，或者以色列安全機構內部是否存在洩密情況。

▲▼以色列南部集體農莊卡法阿扎（Kfar Azza）慘遭哈瑪斯血洗。（圖／達志影像／美聯社）

▲以色列南部農莊卡法阿扎（Kfar Azza）慘遭哈瑪斯血洗，一具具遺體排列在地上。（圖／達志影像／美聯社）

「耶利哥城牆」在以色列軍方及情報界領袖圈內廣為流傳，但專家認為這種攻擊的規模與野心遠遠超出哈瑪斯的能力範圍。他們去年取得文件不久後，負責防衛加薩邊境的部隊聲稱，尚不清楚哈瑪斯的意圖。《紐約時報》看過的一份軍事評估報告更寫道，「目前還無法確定計畫是否被完全接受，以及它將被如何付諸行動。」

根據《紐約時報》看過的加密電子郵件，今年7月，以色列國防軍情報機構「8200網站部隊」（Unit 8200）一名資深分析師警告，哈瑪斯正在執行高強度一日演練，且完全符合「耶利哥城牆」的內容，「我完全反對這種情景只是想像（的說法）。這是一個旨在開戰的計畫，不只是對一座村莊的突襲。」不過，加薩部隊的一名上校並未理會她的擔憂。

▲▼控制加薩走廊的哈瑪斯組織7日對以色列發動突襲，一輛以色列戰車慘遭摧毀。（圖／達志影像／美聯社）

▲一輛以色列戰車慘遭摧毀。（圖／達志影像／美聯社）

官員們私下坦承，如果當初軍方認真看待這些警告，將大量增援部隊派往南方，就可以削弱甚至阻止這場攻擊。相反的是，當恐怖分子從加薩走廊湧出時，以色列國防軍毫無準備，使其成為以色列史上最致命的一天。

以色列國安官員已經承認未能保護國家，政府也預期召集委員會展開調查。目前尚不清楚總理納坦雅胡或其他高級政治領袖是否也看過這份文件，但以色列國防軍與以色列國家安全局「辛貝特」（Shin Bet）都拒絕置評。

《紐約時報》寫道，「耶利哥城牆」暴露出長達一年的一系列失誤，最終導致1973年以阿戰爭以來最嚴重的以色列情報失誤，而這些失敗的根源正是一個錯誤且致命的信念，那就是認為哈瑪斯缺乏攻擊能力，也不敢這麼做，這在以色列政府內部是如此根深蒂固，以致於他們忽視越來越多的相反證據。

ET快訊
快訊／31歲日女星病逝！　9天前才PO文
九份只排第4！「台灣最頂老街」曝光　613萬人朝聖
專挑偷情名車！　上市櫃副總、副院長10人摩鐵被偷拍
LIVE／高雄「手搖杯正妹」無罩照！　 李艷秋質疑吳欣盈有無
封吳欣盈「天兵女神」！　李艷秋質疑：沒美國籍有歐洲籍嗎？
iPhone 16新爆料！　全系列搭載「動作按鈕」
曖昧人妻闆娘！哥碎唸「行為不檢點」　遭弟狂砍10多刀
按摩女開溜「性感內衣褲掛牆上」！　男來不及穿褲被逮

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

加薩醫院「腐爛嬰屍」躺病床　病房淪空城！心碎影片曝

全球僅14％機率「控制升溫1.5度內」　COP28示警：碳排須減42％

70歲老婦「喜誕龍鳳胎」！3年前才生大女兒　老伴一聽有孕竟落跑

為了「寵物貓治療費」吵架　男暴怒出拳活活打死結婚30多年妻

搭飛機看限制級電影！陌生童跟著偷看　19歲少年無辜被家長罵

15歲少女遭性侵！4兄弟引誘變態司機到森林中　上吊勒死報復

以哈停火倒數！布林肯籲以色列　重新開火前「設平民安全區」

哈瑪斯攻擊「以色列1年多前早知道」　官員以為不可能！慘奪1200命

美魚鷹機「解體墜機」隔天繼續飛！美軍不理日方抗議　照常執飛

長相酷似ET！1家5口詭異外型曝光　罹神祕疾病被笑「是外星人」

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得

「五后時光」成哏圖！謝盈萱揭真相　見淑芳阿姨凸槌：幸好下個不是我XD

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

#吳欣盈 被問「有無與家族討論」參選　反嗆：妳當記者有問爸媽？ #新光公主

被問「有無與家族討論」參選　吳欣盈嗆：妳當記者有問爸媽？

妹子點外送餐只來「塑膠袋」　友無奈＋好笑：它價值42塊

林宥嘉結婚6年「變噁心」　突放閃：我就是很愛我老婆！

阿信開約石頭老婆…他急放閃！　怪獸許願「遭五月天各種打斷XD」

加薩醫院「腐爛嬰屍」躺病床　病房淪空城！心碎影片曝

全球僅14％機率「控制升溫1.5度內」　COP28示警：碳排須減42％

70歲老婦「喜誕龍鳳胎」！3年前才生大女兒　老伴一聽有孕竟落跑

為了「寵物貓治療費」吵架　男暴怒出拳活活打死結婚30多年妻

搭飛機看限制級電影！陌生童跟著偷看　19歲少年無辜被家長罵

15歲少女遭性侵！4兄弟引誘變態司機到森林中　上吊勒死報復

以哈停火倒數！布林肯籲以色列　重新開火前「設平民安全區」

哈瑪斯攻擊「以色列1年多前早知道」　官員以為不可能！慘奪1200命

美魚鷹機「解體墜機」隔天繼續飛！美軍不理日方抗議　照常執飛

長相酷似ET！1家5口詭異外型曝光　罹神祕疾病被笑「是外星人」

陸新版外國人永久居留證啟用　「五星卡」登場首日50人領取

《家園3》三度延期玩家繼續等　最快2024年三月見真章

上工結束喝含酒精提神飲料　台南男騎車回家涉酒駕慘了

快訊／31歲日女星井川瑠音病逝！　9天前才PO文：以免被大家遺忘

太會親！車銀優吻功進步了　「邊笑邊激吻30秒」粉絲暴動：狂重播

加薩醫院「腐爛嬰屍」躺病床　病房淪空城！心碎影片曝

祕戀蔡尚樺被抓包！　林秉聖首發聲「每天都要用力」

繳不出貸款19萬典當愛車　台中女回頭報案失竊下場慘了

快訊／道安基本法三讀　零死亡願景入法、滾動檢討駕駛人考照制度

女大生「喝到天亮」酒駕遭攔…罕見獲緩刑！台東地院判決理由曝光

國際熱門新聞

3歲女童服飾店內獨自遊玩　遭玻璃鏡重砸慘死

正妹為愛狠捅牛郎超血腥　服刑3年半變身了

砌磚女工成人平台做兼職　每月多賺67萬

OL偷看男友手機相簿　意外發現「1.3萬張照」

兒過敏不能養貓　女被迫「送走毛小孩」身亡

美股大漲520點！　創今年新高

日腳踏車男2天內被車撞2次　送醫3天後亡

房產巨頭宣布破產　震撼歐洲

差39歲爺孫戀！金髮妹被酸拜金　本人吐實情

C羅NFT暴跌99%　投資人氣炸求償313億

2023年全球升溫1.4度　將創史上最熱一年

COP28揭幕　聯合國：化石燃料終須淘汰

民調：美國民眾強烈支持軍援台灣

男腳趾腫脹　切開爆漿還發現「蜘蛛下蛋」

更多熱門

相關新聞

哈瑪斯釋放8人質　卡達：停火想再延2天

哈瑪斯釋放8人質　卡達：停火想再延2天

以色列與哈瑪斯的停火協議延長至第7天，哈瑪斯又再度釋放6名以色列人質，連同稍早獲釋的2人在內，共釋放了8人。隨著停火協議時限將近．負責斡旋的卡達指出，目前仍在努力談判，希望能將停火協議再延長2天。

以軍下個目標是南加薩！美促以色列保護平民

以軍下個目標是南加薩！美促以色列保護平民

耶路撒冷爆槍擊！2男掃射公車站致2死8傷

耶路撒冷爆槍擊！2男掃射公車站致2死8傷

即／以色列、哈瑪斯同意停火協議再延1天

即／以色列、哈瑪斯同意停火協議再延1天

停火最後倒數！　哈瑪斯下令戰士準備好開戰

停火最後倒數！　哈瑪斯下令戰士準備好開戰

關鍵字：

以色列巴勒斯坦哈瑪斯加薩Jericho Wall耶利哥城牆

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

高雄「手搖杯正妹」　無口罩照片曝光！

柯文哲的1句話讓趙少康下決心挺：侯友宜一直委曲求全

莊群施原定明年結婚！男友忍痛送她遺體回家

3歲女童服飾店內獨自遊玩　遭玻璃鏡重砸慘死

中職前球星逼隊友妻口交　二審獲減刑

父母車禍亡她繼承8.6億遺產！老公秒提離婚

臉被蓋「豬肉印章」　他搓2天：洗不掉啊

潘瑋柏婚宴大合照曝光！賓客團「整排都是名媛明星」

沒人看過「吳欣盈棄美籍」證明　民眾黨不知怎辯護

林襄被驗胸：有做我會講！

女大生揪同學喝酒遭性侵！他大喊：要出來了

「最美檢察官」比基尼照曝光！　尺度大開：太座會生氣

金鐘男主持爆「偷吃保險女業務」

愛情來了！4生肖2024年紅鸞星動

正妹為愛狠捅牛郎超血腥　服刑3年半變身了

更多

最夯影音

更多
美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍

美台面試談薪時大不同　抬高價碼vs直接往下砍
林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得

林襄主動讓記者摸胸驗貨「真的啊」　認「砸百萬微整」：變美不會捨不得

「五后時光」成哏圖！謝盈萱揭真相　見淑芳阿姨凸槌：幸好下個不是我XD

「五后時光」成哏圖！謝盈萱揭真相　見淑芳阿姨凸槌：幸好下個不是我XD

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

國道上疑比不雅手勢遭攔　駕駛怒吼：從頭到尾比YA

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

四方電巴3司機沒薪水照上工　還倒貼2萬油錢！大學生喊暖

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面