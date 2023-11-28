曾把特斯拉逼到道歉！陸女鬧車展「遭求償2200萬」　法院判陪8千8

▲2021年有特斯拉女車主在上海車展維權，引爆大陸掀起抵制運動。（圖／翻攝微博，下同）

記者閔文昱／綜合報導

2021年上海車展會中，曾有女性車主怒踩上特斯拉展區展車，控訴特斯拉新車煞車失靈，沒想到讓中國市場燒出一股「抵制特斯拉」的社會運動，當時一度把特斯拉逼到出面道歉。不過，事後鑑定結果顯示煞車沒問題，特斯拉認為商譽受損，求償500萬人民幣（約新台幣2200萬元）。最終法院判決女車主應向特斯拉道歉及賠償應賠償2000元人民幣(約8800元台幣)。

2021年4月19日的上海車展現場，張姓、李姓女車主現身特斯拉展台，站到車頂維權，T恤寫有「煞車失靈」字樣，並大喊特斯拉煞車失靈，之後被保安強行拖離現場，並被警方處以行政拘留5天。不過，特斯拉硬氣的態度也引來各方批評。

對於於女車主的指控，特斯拉官方僅回應「對不合理訴求不妥協」，引起大陸民間大量不滿，並被大陸官媒《新華社》發文批評「傲慢」。受到大量批評後，特斯拉才發表了一篇道歉文，強調願盡最大努力與車主主動溝通，用最誠懇的態度尋求解決辦法，堅定履行負責到底的承諾，並為此成立專門處理小組，將努力在合規合法的情況下滿足車主訴求。

不過，特斯拉後來公開了事故發生前的行車數據，顯示張女的父親在30分鐘內多次到達時速100公里，踩了超過40次的煞車，而撞車前的時速為118.5公里，事發前2.7秒大力踩下煞車，令車輛的預警及自動緊急制動功能啟動，將車速降至時速48.5公里，減輕了撞擊傷害。

▲當時因為中國大陸延燒的抵制風潮，讓特斯拉在當地銷售可說是備受打擊。（圖／CFP視覺中國）

根據陸媒報導，特斯拉事後將李女車輛收購，並支付數十萬元的鑑定費用請司法鑑定機構鑑定，結果顯示「特斯拉Model 3型號汽車制動系統現時技術狀況正常有效無故障，也無煞車踏板無法被踩下及制動效能下降的情況。」特斯拉認為訂單及商譽損失高達上億元，因此向李女求償500萬人民幣。

法院近日判決，李女須賠償特斯拉經濟損失及維權費用2000人民幣，且必須在判決生效10天內刪除在新浪微博中發表的所有損害原告特斯拉（上海）有限公司名譽的言論及評論，並在微博以書面方式向特斯拉道歉，另外還得支付鑑定費2萬元人民幣(約8.8萬元台幣)。

對此，特斯拉不服法院判決僅賠償金2000人民幣，計劃將再上訴。另外，關於張女的名譽侵權案則還在進行當中。