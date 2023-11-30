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疾管署實施機場自願篩檢！首3日驗出4病毒　張上淳：偵測未釋放消息

▲▼台大醫院2022年世界抗生素週活動，行政院首席防疫顧問、台大副校長張上淳受訪。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台大副校長張上淳，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

中國大陸北方發生多重病原呼吸道疫情，疾病管制署26日起於4處國際機場針對自中港澳入境，且有類流感症狀旅客實施鼓勵採檢，首3日總共有35名旅客受檢，目前檢出包含流感、新冠、腺病毒、鼻病毒等4種病毒，尚未檢出黴漿菌和其他呼吸道病原。感染科權威、台大副校長張上淳今受訪表示，透過篩檢可比對結果是否與陸方釋出資訊一致，又或許可及早偵測到未釋放消息。

大陸這波疫情引起世衛組織（WHO）關注，WHO依目前收集到的資料表示，應是已知的病原於社區高度流行。疾管署日前公布中國大陸疫情詳細病原體和年齡層，包括「流感、鼻病毒、黴漿菌、腺病毒、新冠病毒、人類間質肺炎病毒、普通冠狀病毒」，其中兒童感染以「黴漿菌」為主，而成人需要注意「流感」及「新冠」。

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▲▼防範中國呼吸道傳染病大流行，國內4處國際機場，針對中港澳入境有症狀旅客鼓勵配合採檢。（圖／疾管署提供）

▲國內4處國際機場針對中港澳入境有症狀旅客鼓勵配合採檢情形。（圖／行政院提供）※點圖可放大

張上淳今日受訪表示，目前收到訊息都是來自中國大陸，顯示有多重病原，其中兒童黴漿菌扮演重要部分，但還無法確認陸方訊息是否百分百正確精準。

疾管署副署長羅一鈞今日在行政院會後記者會說明，為監測近期中國大陸呼吸道疾病流行病原體，以利及時啟動必要防疫措施，從11月26日起在台北、桃園、台中及高雄，共4處國際機場針對旅客進行自願採檢。

採檢對象為自中港澳入境有症狀旅客鼓勵配合採檢，由現場或後送合約院所醫事人力採集鼻咽檢體，送疾管署昆陽實驗室，進行包含流感病毒、新冠病毒、鼻病毒、肺炎黴漿菌、腺病毒、人類間質肺炎病毒等17種病原體檢驗。

羅一鈞分析，從26日至28日總共有35名旅客檢驗，目前有16人檢驗完成，其中10人分別檢出流感（4人）、新冠（2人）、腺病毒（2人）、鼻病毒（2人），6陰性，另有19人檢驗中，尚未檢出黴漿菌和其他呼吸道病原。

張上淳表示，透過採檢，進一步可以比對是否情況和中國大陸釋放消息一致，又或者及早偵測到沒有釋放出來的消息，由此來找尋蛛絲馬跡。就算是已知病原如流感、黴漿菌，也可以進一步分析是否有變異、與台灣流行狀況是否不同，透過適當的分析，才能瞭解接下來是否有什麼防範措施要進行。

▲▼羅一鈞說明國內4處國際機場，針對中港澳入境有症狀旅客鼓勵配合採檢。（圖／翻攝自行政院直播）

▲羅一鈞說明針對中港澳入境有症狀旅客鼓勵配合採檢。（圖／翻攝自行政院直播）

張上淳分析，過去三年多大陸採取嚴格封控措施，那段時間很多疾病沒有在人群間流傳，造成免疫負債，一旦開放，確實可能有較大一波流行；另即便都是已知病原，如果出現變異，也可能因此引起一波大規模流行。

至於傳出北京兒科急診需等候24小時以上，醫院兒童兒科爆滿，黴漿菌是否有變得特別嚴重？張上淳分析，目前瞭解是個案明顯增加，但好像沒有特別提到死亡個案比以往多，他認為應該主要是中國大陸的醫療系統，不像台灣到處都有診所可以分擔病人，一有狀況或者要打點滴，就要到醫院去。

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