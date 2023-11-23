小4歲男友強索分手費！闖她家要不到錢竟縱火　自己反被燒傷送醫

記者唐詠絮／彰化報導

恐怖情人！彰化1名37歲陳姓男子近日沉迷線上賭博，經常跟41歲女友伸手借錢，今天上午男子又衝到女友家要錢，雙方一言不合，男子將自己反鎖、拿出棉被及紙類等用打火機點燃，造成客廳樓梯起火，陳男手、臉也遭火反噬，送醫救治，警方配合隨同到醫院保護管束。

▲彰化永靖縱火案。（圖／記者唐詠絮翻攝）

這起火警，發生在今天上午8時54分許，消防局據派出所員警報案，永靖鄉永福路二段有情侶吵架，需消防車與救護車，立即調派消防人員到場，到達火場後發現陳男將自己反鎖在屋內，甚至大聲威脅警消人員不要強行進入，接著在屋內將棉被點火縱火。

▲男子拿棉被及紙類在樓梯間點燃起火。（圖／記者唐詠絮翻攝）

警消見狀立即破門而入，很快將陳男救出，左右手各2%燒燙傷、臉2%燒燙傷，共計6%2度燒燙傷，給予急救處置後由田尾消防分隊送往彰基醫院救治，隨後並請警察單位配合隨同至醫院保護管束，彰基急診部副主任李宗翰醫師表示，陳男昏迷指數7分，也發現在他的臉部、頸部及左側的左前臂有2度灼傷約5%；因為呼吸偏喘，插管治療後生命跡象穩定，在加護病房仍未脫離險境，至於男子縱火確切的原因，有待警方調查釐清。

據悉，陳男與女子交往6年，陳男近一個月以來沈迷網路賭博拉霸，女友之前陸續給了超過10萬元，男子又要分手費30萬，今天又到女友家拿錢，雙方一言不合，男子火大揚言縱火，附近鄰居今天上午對此事全避談此事，只說，女子家很和善，昨夜跟今天早上都有聽到門很大力「碰」的聲音，接著就有消防車出入，未料卻因此產生火警，還好沒有釀出更大災情。