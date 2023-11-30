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60名政大國際生參加集應廟遶境　幫推神轎興奮喊：非常感動

▲▼景美聯合遶境巡安體驗活動，廟方特別製作轎班紀念衫，普發給每位參與盛事的學生。（圖／政大提供）

▲政大國際生參與景美聯合遶境巡安體驗活動，廟方特別製作轎班紀念衫給參與學生。（圖／政大提供）

記者許敏溶／台北報導

景美集應廟日前舉辦聯合遶境活動，吸引來自日、德、泰等國的政大國際生近60人參與。為讓國際生更了解台灣廟宇文化，政大與廟方統整廟史沿革及廟會活動資訊，濃縮並轉譯成英文，廟方也特別製作轎班紀念衫，國際生們一路推著神轎、協助發放結緣品，沿途隨行至各庄頭進行遶境巡安、參與辦桌饗宴。外籍生表示，此行更認識台灣廟宇文化，不僅興奮也覺得有趣。

負責這次活動的政大中國語文學系副教授高振宏表示，大約在集應廟聯合遶境活動兩周前巧遇集應廟總幹事高金良，聊到國際生好奇台灣的廟宇文化，便興起結合此次盛典讓國際生參與體驗的想法。

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在政大國合處邀邀請下，吸引來自日本、泰國、德國、馬來西亞、越南、奧地利及愛沙尼亞等各國學生參加，總人數近60人。參與每年農曆10月15日景美集應廟都會舉辦聯合遶境活動。

政大表示，活動當天集結集應廟、景美代天宮、萬慶巖、公館福德宮等十間廟宇，陣頭從景美集應廟出發，國際生們一路推著神轎、協助發放結緣品，沿途隨行至各庄頭進行遶境巡安，路線橫跨景美、萬芳、興隆、公館等多地，場面熱鬧滾滾。

▲▼景美聯合遶境巡安體驗活動，吸引了近六十位國際生自願報名參與，國際生也對台灣廟宇文化感到興奮及有趣。（圖／政大提供）

▲景美聯合遶境巡安體驗活動，吸引近60名國際生參加。（圖／政大提供）

為協助國際生對在地廟宇文化的理解，高振宏與集應廟文史組統整廟史沿革及廟會活動資訊，濃縮並轉譯成英文，而廟方也特別製作轎班紀念衫，普發給每位參與盛事的學生，幫助他們理解文化與融入活動。

高振宏表示，期盼藉由此次活動，讓國際生有機會了解台灣民間信仰，也能透過學生力量的加入，改變許多民眾對於台灣廟會文化的負面印象。活動當晚不少國際生繼續參與辦桌饗宴，除了享用美食，更透過在地獨有的圓桌聚餐模式，感受濃濃台灣人情味。

就讀政大亞太研究英語博士學位學程的泰國學生Panjasri，研究著重於儀式與宗教活動，他說，一看到活動消息便馬上報名參加，「在泰國，我們沒有迎請神明拜訪其他廟宇的活動。」而除了對廟宇文化感到新奇，Panjasri也十分好奇台灣民間信仰對社區向心力的影響，「看見社區居民為了共同一件事集結、努力，非常感動！」更期待再次參與遶境活動。

遶境活動當天，即使頂著烈日遶境，國際生的熱情也不減，景美集應廟董事長高義秀表示，國際上很多都不知道台灣的廟宇文化是在做什麼，很歡迎國際生來參與，讓更多人知道我們民間信仰的美。

政大國合處也表示，校方希望國際生來台灣除了學中文和專業課程，也能深入認識台灣在地文化，很感謝景美集應廟給國際生難得的體驗機會，同學的反應很熱烈，期盼未來能持續合作。

▲▼景美聯合遶境巡安體驗活動，吸引了近六十位國際生自願報名參與。（圖／集應廟提供）

▲▼景美聯合遶境巡安體驗活動，吸引近60國際生報名，還參加辦桌饗宴。（圖／政大、集應廟提供）

▲▼景美聯合遶境巡安體驗活動，吸引了近六十位國際生自願報名參與。（圖／Albert Yu提供）

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