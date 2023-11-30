Google Play 2023最佳手遊、App出爐！《星穹鐵道》、宏碁奪大獎

▲今年獲「年度最佳 MIT」的台灣遊戲包括《愛說不說》《貓逝》《蔓不生長》《恆樂町：新生》《Gadvia》。（Google Play提供）

圖文／鏡週刊

Google Play 昨（29日）晚公布台灣的「2023 年度最佳榜單」，其中由宏碁打造的《Earth Mission App》，奪得「年度最佳應用程式」以及「年度最佳社會貢獻應用程式」雙料優勝，而《崩壞：星穹鐵道》 也同時拿到「年度最佳遊戲」以及「年度最佳劇情遊戲」的優勝獎。

此外，今年獲得「年度最佳 MIT」的台灣遊戲包括《愛說不說》《貓逝》《蔓不生長》《恆樂町：新生》《Gadvia》，主題涵蓋環境、社會議題及在地文化，帶玩家透過遊戲更認識台灣的各種樣貌；提供內容創作者變現機會的社群互動平台《CxC創利市集》則獲「年度最具潛力應用程式」優勝。

由宏碁開發的《Earth Mission App》，邀請企業供應商夥伴、消費者設定永續目標及行動，將每日碳排放視覺化，培養良善習慣，在趣味性十足的互動中實踐環保，奪下台灣「年度最佳應用程式」以及「年度最佳社會貢獻應用程式」。另外，由綠色公益基金會與國際佛光會共同推出的《VEGRUN》，同樣透過開發應用程式鼓勵用戶投身公益，推廣蔬食運動，實現環境保護，獲得「年度最佳自我提升應用程式」榮譽入圍獎。

而米哈遊旗下《崩壞》系列第四部作品《崩壞：星穹鐵道》，操作指令簡單、戰鬥系統完整，再加上龐大的世界觀與引人入勝的劇情廣受玩家好評，奪得「年度最佳遊戲」以及「年度最佳劇情遊戲」。

▲由宏碁開發的《Earth Mission App》奪下台灣「年度最佳應用程式」。（Google Play提供）

今年是第二年設立「年度最佳 MIT」，五款遊戲原創主題多元，除了帶玩家關注社會議題、反思環境永續，更有傳承在地文化的嘗試。「遊戲熵」與台灣愛滋病學會一起打造故事冒險遊戲《愛說不說》，帶玩家體驗感染 HIV 遭受到的偏見和歧視，同時接受正確的衛教觀念。同樣透過遊戲宣導觀念，「0.5工作室」推出養成手遊《貓逝》，遊戲的歷程從收容流浪貓到養護，結合寵物節育和與專業飼養的知識，引導玩家認識動物保護的工作。另外，「自遊再升」開發的奇幻敘事解謎遊戲《蔓不生長》，則是透過遊戲角色出現「植物化」的特徵，隱喻都市化衝擊大自然的環境議題。

其他「年度最佳 MIT」獲獎作品還有「魚拓有限公司」推出以台灣民俗文化為背景的《恆樂町：新生》，帶玩家認識台灣宮廟文化、景點及農漁特產；而「浮光遊戲」與漢創國際音樂合作開發的《Gadvia》，深入花蓮拜訪原住民耆老，考究台灣南島語文化，打造出完整的遊戲背景。

除了透過遊戲展現台灣多元的創作內容，社群互動平台《CxC創利市集》以內容同好為核心，讓台灣各式各樣的內容創作者找到願意付費支持的讀者，也獲得「年度最具潛力應用程式」優勝。

Google Play 台灣與香港應用程式與遊戲策略發展負責人喬寶靖表示：「今年我們看到台灣獲獎的開發者從在地的社會文化脈絡出發，把環境永續、多元關懷等全球議題結合到遊戲和應用程式裡，和玩家、使用者發展出獨一無二的互動模式，見證了台灣開發社群豐沛的創作能量。」

▲共五款遊戲獲年度最佳持續影響力遊戲。（Google Play提供）

另外，有五款遊戲透過關卡推陳出新、聯名現象級動漫 IP 等方式，持續提升玩家體驗，獲得「年度最佳持續影響力遊戲」獎項。奪冠的是發行超過 10 年的《Candy Crush》，至今仍舊堅持於每週三更新關卡，成為玩家日常消遣的絕佳夥伴。其他入榜佳作，包括兼具攻、守城及養成元素的史詩級戰略遊戲《部落衝突》、動員全球玩家外出捕捉、孵化或交換寶可夢的《Pokémon GO》、允許發揮無限想像力，盡情創造萬物的《Roblox》，以及挑戰在末世喪屍危機中生存的《噠噠特攻》，經典不敗的遊戲元素或設計，讓老玩家流連忘返之外，也持續吸引新玩家朝聖。

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