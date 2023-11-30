每天工作12hrs「月薪3萬3沒勞保」坑員工　血汗瓦斯行老闆慘了

▲瓦斯行示意圖，非當事案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名羅姓男子在瓦斯行上班，每天上班12個小時，日薪1500元、月薪約3萬3000元，他工作3年多後離職，卻發現趙姓老闆居然沒幫他保勞保，而且平常加班也沒有加班費，因此提告要求老闆給付，趙姓老闆則辯稱羅男只是臨時工，沒有勞保、加班費等問題，但法院根據瓦斯行會計的證詞，判老闆須付給羅28萬餘元。

羅姓男子提告主張，他是2018年5月1日起在瓦斯行上班，2020年1月6日離職，每天上班時間從早上7時至晚間8時30分，扣除中午休息1時30分，出勤總時數共有12小時，除正常工作8小時外，每日都加班4小時，但老闆每天只給他1500元。

羅男認為，趙姓老闆除了每天加班4小時的加班費沒給，國定假日上班也沒加倍給工資，甚至連勞保都沒幫他保，因此要求老闆需給付包括加班費、勞工退休金28萬1708 元。趙姓老闆則辯稱，他的瓦斯行是全年無休行業，羅男是各瓦斯行間臨時工代班人，也在數家瓦斯行間代班，上班不受監督，不需請假，雙方間無僱傭關係，所以拒絕付錢。

法院審理時，傳喚瓦斯行的會計作證，證明羅男的確是瓦斯行的正職員工，每月上班約22天、月薪約3萬3000元。

但趙姓老闆反駁，指會計原本只上早班，後來為了多賺錢兼職晚班，沒想到卻去勞工局檢舉他讓員工超時工作，害他還花了50萬元和解，可見會計和羅男沆瀣一氣，居心叵測，證詞不可採信，但法官採信會計的證詞，判趙姓老闆應給付羅男加班費和勞工退休金28萬1708 元，全案還可上訴。