女靠副業「月入8萬↑」！科技男聯誼被嫌薪水太低　真相曝光秒走人

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／ETtoday資料照）



記者朱祖儀／綜合報導

不少人到了適婚年齡，會透過親友介紹伴侶或是參加聯誼。一名30歲網友透露，自己從事科技業月入7萬，但日前去參加聯誼活動，卻被女方嫌薪水太少，一問之後才知道對方工作加上副業，月入8萬多元，但再繼續追問才知道對方疑似是包養妹，他當下隨即離場。

原PO在Dcard發文表示，日前去參加一場結婚聯誼，配對到小1歲的女生，2人都在中部工作。可是聊了一下，發現對方特別關心他的工作內容，都不停聊是否能升遷，或是經營副業，甚至是創業，讓他感覺不對勁，「就是覺得我月薪7萬有點低」。

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之後他反問對方的職業和薪水，得知女子是服務業儲備幹部，月薪4萬5，他不解問「我薪資是妳的2倍還不夠啊！？」後來才知道，女方工作加上副業，月薪8萬多元，所以要求另一半至少要有10萬，且因為副業做不久，所以想要穩定下來找人結婚。

他當下原以為自己遇到女強人，結果逼問之下才知道，女生的副業是被包養。他聽到當下瞬間傻眼，自嘲說「我被一個包養當副業的嫌7萬低薪哈哈哈」，接著丟下一句「我月薪10萬不會找被包養玩膩的女人結婚，祝妳好運」，接著就直接離開了。

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫pexels）



原PO也補充，一開始以為女生的副業是做電商微商，可是問了又回答不出來，對方才解釋「有場子或派對、協助老闆事務，類似臨時特助這樣」，他一聽就知道有問題，「當我科技業沒看過特助啊？」隨即逼問「類似包養這樣吧？」對方就沒有再回應，似乎是默認了。

文章曝光後，網友紛紛表示「喜歡原PO這種直接洗臉對方的」、「應該是原PO薪水太低，不在聯誼女的目標範圍，才會承認自己被包養吧？」「她就是來找接盤俠的，幸好原PO很清醒」、「所以你就知道她為什麼聯誼了」、「月薪7萬已經很高了吧，她就是來找飯票的」、「現在自以為的女生很多，不說還以為是面試新公司」。