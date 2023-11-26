他撿皮夾送警局被告…失主委屈曝「提告苦衷」！眾人怒開噴

▲示意圖，非本新聞當事人。（圖／iStock）

記者鄺郁庭／綜合報導

「我是沒有想說會得到感謝啦，不過也沒想過生平第一次上法院，會是因為好人好事然後被告。」一名汐止網友下班回家時，在某間維修廠路邊發現有人遺落皮夾，便撿起來送到警局，「結果今天警察打來，說失主說少了1000塊，要吿撿到的人」，令他超傻眼。事後，失主則現身解釋，話題引發兩派議論。

有網友在臉書「汐止集團」發文，說他前幾天下班騎車回家，在某間維修廠路邊撿到一個皮夾，裡面有多張證件和1千塊台幣，便交到警察局給員警處理。沒想到，隔天卻接到警察電話，「失主說少了1000塊要吿撿到的人」，令他錯愕，「我是沒有想說會得到感謝啦，不過也沒想過生平第一次上法院，會是因為好人好事然後被告。」

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不過他也說，心寒歸心寒，下次若再遇到一樣的事，他還是會撿起來送派出所，「因為我希望，下次如果我自己或家人朋友的皮夾掉了，也有好心人幫忙。」

貼文一出，眾人也傻眼，「這不是掉錢包，這是人品掉水溝了」、「遇到這種的真的很衰，難怪我自從看過類似新聞後，都當作沒看見」、「我家女兒這個月才弄丟2次錢包，我真的很感謝願意撿起來讓我有機會去領回來的人」、「這件事件讓我更加堅定了，以後看到遺失物我不會去撿也不會送至警察局」、「公親變事主～無言。」

值得注意的是，留言處一名網友自稱是提告人本人，「老實說，這些留言講得我好心寒喔，我覺得我也只是做出我當下可以做的選擇，為什麼就可以這樣子來講我的行為呢？」他表示自己有跟原PO通過電話，了解拾獲過程，打算撤銷告訴，並補充其實他遺失不只1千元，「總共遺失：2100元；信用卡、行照各一張、餐券一張、護身符兩個、集點卡數張。」

失主強調，護身符對他來說很重要，而且他提告只是想拿回遺失物品，沒有打算獅子大開口。另外，因為原PO撿到皮夾的地方沒有監視器，他的行車紀錄器也沒拍到，所以只能想到提告這方法，但聯絡到本人後，他已打算撤告，「私下聯絡到本人，這樣就不用搞後續的司法流程，能夠了解詳細的經過，這才是我要的。」

儘管失主留言解釋，眾網友仍不買單，「心寒的不是撿到你皮夾的人嗎？」「我錢包掉了，去警察局領時裡面15000現金沒了，我學到的教訓是以後錢包要收好，不是要去告人」、「你是心寒還是心虛？是不是打錯字」、「你當下能做出的選擇就是檢討自己，警惕自己以後重要東西要收好，而不是拿一盆冷水澆在幫助你的人頭上。」