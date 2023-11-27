Google將推出「簡易搜尋」功能　提高準確度、更精簡便利

▲Google傳將新增「簡易搜尋」功能。（圖／達志影像／美聯社）



記者廖婕妤／台北報導

Google傳出正在測試一項名為「簡易搜尋」（Simple Search）的功能，要為用戶提供更精簡、便利的搜尋體驗，不過目前仍不清楚這項功能的範圍，一切都還在測試中，上線日期也尚未宣布。

根據外媒報導，有國外用戶分享，在Google頁面搜尋欄位輸入關鍵字之後，AI給出的建議除了News（新聞）、航班（Flights）等之外，還多出了「Simple Search」（簡易搜尋），但該功能顯示正在測試狀態。

外媒指出，簡易搜尋可能是要跟一般搜尋結果做出不同區隔，提供最精簡、便利、又最具有相關性的搜尋結果，提高準確度，讓搜尋結果可以更有效率，避免不相關的網頁出現。不過，實際上線時間仍不確定，還要等Google官方進一步公布。