Google將推出「簡易搜尋」功能　提高準確度、更精簡便利

Google傳將新增「簡易搜尋」功能。



記者廖婕妤/台北報導

Google傳出正在測試一項名為「簡易搜尋」(Simple Search)的功能,要為用戶提供更精簡、便利的搜尋體驗,不過目前仍不清楚這項功能的範圍,一切都還在測試中,上線日期也尚未宣布。

根據外媒報導,有國外用戶分享,在Google頁面搜尋欄位輸入關鍵字之後,AI給出的建議除了News(新聞)、航班(Flights)等之外,還多出了「Simple Search」(簡易搜尋),但該功能顯示正在測試狀態。

外媒指出,簡易搜尋可能是要跟一般搜尋結果做出不同區隔,提供最精簡、便利、又最具有相關性的搜尋結果,提高準確度,讓搜尋結果可以更有效率,避免不相關的網頁出現。不過,實際上線時間仍不確定,還要等Google官方進一步公布。

