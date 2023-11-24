Google Bard新功能登場！秒看YouTube影片、製作懶人包都行

▲Google Bard。（圖／Google）

記者陳俐穎／綜合報導

Google旗下聊天機器人Bard有新功能！根據Google官方更新的 Bard 最新說明，Bard AI 聊天機器人新增技能，可以觀看和理解YouTube 影片，並為用戶提供影片內容相關的見解，此外也能整理影片內容中的重點，幫用戶製作「懶人包」。

Google官方說法表示，目前 Bard 目前已經可以初步理解 YouTube 影片內容。例如，用戶如果查詢製作橄欖油蛋糕的影片，現在可以透過 Bard 詢問在影片中出現的食譜需要多少個雞蛋。

Google 也表示，希望幫助用戶更深入地互動和了解 YouTube 影片，因此正在擴展YouTube 擴展程式，以便可以與 Bard 進行更豐富的對話。目前此功能僅開放北美用戶使用，其他地區需要Google進一步公布。

Google 目前在努力追趕 OpenAI 的 ChatGPT、微軟的 Bing Chat 上，不斷豐富 Bard 聊天機器人的技能，可以求解數學方程式，添加逐步解釋，此外還支持創建圖表等等。Bard 現已針對全球大部分國家地區的青少年用戶推出英文版，增加了適齡保護措施，更新青少年新手入門流程，並打造了協助使用者透過 Bard 探索和學習的體驗。

Google表示，Bard 是一款實用的工具，可以給青少年多一點靈感和動力，為他們的創意、愛好和規劃錦上添花，或者幫助他們又快又好地理解特定主題。小到學習功課、掌握概念，大到申請首份工作或準備去大學深造等人生大事。