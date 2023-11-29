全國中輟預防業務傳承表揚大會　嘉義市獲頒「績優縣市」

▲▼ 嘉義市教育團隊榮獲全國中輟預防工作典範雙獎 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



教育部「全國中輟預防業務傳承研討會暨表揚大會」，嘉義市獲頒「績優縣市」；蘭潭國中及崇文國小亦榮獲「績優學校」表揚，展現嘉義市貫徹「零拒絕」的教育理念，實現有教無類的理想，在中輟預防與復學輔導工作成效卓越。





黃敏惠市長表示，零中輟不是一個口號，而是一個教育與輔導充分落實下的成果。學生中輟的成因複雜多元，市府團隊在推動國中小中輟生預防及復學輔導工作，秉持不放棄每個中輟孩子的精神，透過教育、警政、社政、衛政及司法等網絡合作，凝聚社會資源，並經由愛與陪伴，協助迷途中的孩子感受到愛與希望，並願意重返校園，協助其成長發展並找到自己的價值，讓嘉義市的每個孩子能在安全且幸福的環境中學習成長。

教育處長郭添財表示，為成就每一個孩子，實現有教無類、適性揚才的理想，市府教育團隊將持續透過三級輔導機制與跨局處合作之綿密防護網，共同守護每個孩子；學校也持續辦理高關懷彈性輔導課程、技藝教育等多元課程，引導學生瞭解自我性向與興趣，提供學生適性發展機會，提供更完善且有效的協助與資源，用愛引導中輟學生返回校園，讓每個孩子在義務教育階段都能穩定就學，成就每個孩子。

崇文國小許原嘉校長分享，學校透過行政團隊及學校教師合作努力，面對有中輟之虞或中輟問題的學生時，以「預防勝於治療」嚴謹態度即時投入行政輔導支援協助及跨網絡合作，秉持不放棄每一位孩子的教育初衷，不遺餘力關懷每個學生，鼓勵學生適性發展，親師生一起攜手合作守護崇文的每一個孩子。

蘭潭國中陳建銘校長表示，學校堅持把每一個孩子找回來，十多年來維持零中輟，學校團隊在輔導有中輟之虞學生的路上，也會遇到失望、挫折的時候，不過，學校積極發現問題、及時介入，鼓勵孩子多元嘗試，透過學校用心規劃的多元課程及老師的關心，讓孩子重拾上學動機，是中輟預防工作的關鍵，也是學校老師的共同心願。