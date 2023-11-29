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疫情趨緩+單位改制　林保署南投分署擴大舉辦望鄉年終祭儀

▲望鄉分站舉行年終祭祀，敬奉山神、土地公、金樹神、中壇元帥和天上聖母等。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

▲望鄉分站舉行年終祭祀，敬奉山神、土地公、金樹神、中壇元帥和天上聖母等。（圖／林業保育署南投分署提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

台灣林業人員自日據時代開始，每年中秋前夕都會在信義鄉望鄉的千年神木和神社齊聚辦理祭祀活動，祈求林場工作人員平安，業務順利；今年適逢新冠疫情緩和，林業及自然保育署南投分署改制，於是擴大舉辦祭儀，除分署員工，也邀集警政署保七總隊第六大隊同仁及轄區內造林、林道維護等業商共襄盛舉。

南投分署祈安植福年終祭儀今日於水里工作站望鄉分站登場，由分署長李政賢擔任主祭官，帶領員工、退休同仁、造林及林道維護業者等共60餘人，偕同轄內相關單位參與祭祀活動。

▲千年紅檜神木矗立於望鄉分站旁，神木前方以檜木建造迷你神社，供奉守護此方之山神。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲千年紅檜神木矗立於望鄉分站旁，神木前方以檜木建造迷你神社，供奉守護此方之山神。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署表示，望鄉分站位於郡大林道23K處，日據時代稱為巒大山林場望鄉分場，上述千年紅檜神木位於分場內，神木前方以檜木建造迷你神社，供奉守護此方之山神；台灣光復後，林業人員依台灣風俗將土地公請進神社，並沿襲慣例辦理秋節前祭祀活動：當天整個林場的工人及相關公部門員工都會參加，一起祭祀土地公、山神及林場作業犧牲的員工等，並請總鋪師上山辦桌、布袋戲團酬神，後又加祀金樹神、中壇元帥和天上聖母等神明。

▲▼望鄉分站祭祀除神祇外，亦會祭祀林場作業犧牲的員工。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲▼望鄉分站祭祀除神祇，亦會祭祀林場作業犧牲的員工。（圖／林業保育署南投分署提供）

▲林業保育署南投分署於水里工作站望鄉分站舉行年終祭儀。（圖／林業保育署南投分署提供）

南投分署指出，近年來在登山客前往郡大山必經的郡大林道沿線，從事疏伐、造林及林道修復等工作，因新冠肺炎疫情影響，由望鄉分站同仁自行祭祀；今年疫情已趨和緩，林務局也於8月改制為森林及自然保育署、南投林區管理處改制為南投分署，遂於今年擴大辦理祭祀活動，以感念歷年殉職員工之犧牲奉獻，希冀各項業推動順利。

李政賢強調，從事森林及自然保育工作，常需置身於深山老林、漫無人跡之處，此時更覺敬畏天地自然之重要，亦感念早年犧牲性命為我們修橋築路、保護山野之林業先進；分署每年歲末年終均會於望鄉分站舉行祭祀，以表敬意，也希望一般民眾或山友到山區活動，或行走在林道上，能同樣心懷天地、尊重自然，緬懷前人的付出。

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