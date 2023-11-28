　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／抓到了！幼犬遭路殺狗媽媽舔屍悲鳴　是遊覽車司機害命

▲▼ 小狗慘死停車場。（圖／讀者提供）

▲▼ 小狗遭路殺慘死停車場。（圖／讀者提供）

記者戴上容／新北報導

新北市有一隻小黑狗慘遭路殺「被壓扁」陳屍三鶯轉運站停車場，地面有血跡外，小狗肌肉組織、眼球全都流出，母狗難過悲鳴舔屍不肯離去，令人相當揪心，警方調閱監視器，發現是一輛遊覽車25日壓死小黑狗，已通知遊覽車司機到案說明；動保處表示，將對司機開罰4萬5千元罰鍰，另處理人員當日已將幼犬屍體裝入專用箱，交由動物之家人道火化。

上周末（25日）下午，有一家人帶小孩到三峽出遊，到新北市鶯歌三鶯轉運站停車場要停車時，後座小孩看到一隻大狗在小狗旁邊，下車後跑到一旁查看，卻驚慌告訴家長，「是一隻小狗狗被壓扁了！」

▲▼ 小狗慘死停車場。（圖／讀者提供）

家長前往察看，赫見一隻黑狗幼犬遭路殺，小小的身軀被壓扁，地面滿是紅血，小狗眼球、肌肉組織都跑出來，慘不忍睹。狗媽媽疑似不捨她的幼犬身亡，坐在一旁不肯離去，相當令人不捨。

家長環顧周遭，發現靠近停車場出口路邊有一灘血，這灘血距離幼犬陳屍處約有5公尺，懷疑是肇事者二度輾壓幼犬。後續家長連忙報案通報1999處理，停車場人員聞訊後，也將現場以交通錐圍住避免幼犬屍體再遭輾壓，後續交由環保局處理。

今（28）日事件曝光後，三峽警方積極調閱監視器協助動保處查察，發現是25日下午一輛遊覽車輾斃小黑狗，後續交由動保處通知裁罰。動保處表示，遊覽車駕駛（行為人）已違反新北市動物保護自治條例第11條規定，該駕駛未將動物緊急送醫，也未通報動保處，總計將依法開罰司機4萬5000元罰鍰。

新北市動保處長楊淑方呼籲，駕駛人行駛過程除了要注意人車安全，也要注意周遭是否有動物在旁，應注意避免動物遭撞傷，本案駕駛人應注意而未注意動物安危，動保處除開罰亦將要求行為人接受3小時動保再教育講習。

▲▼ 小狗慘死停車場。（圖／讀者提供）

▲▼ 小狗慘死停車場。（圖／讀者提供）

ET快訊
米可白拍「激情床戲」突眼前一片黑！　3年來最嚴重發病
待機電器默默吃掉你的錢！這產品「有關等於沒關」　比冷氣還耗電
林志玲PO金馬合照「裁掉兩邊來賓」！　急道歉
快訊／幼犬慘遭路殺　兇手抓到了！
大巨蛋亞錦賽中韓戰　取消現場購票
中國「螺螄粉」網購都違法！北市衛生局要抓了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

疑2000萬房貸壓力太大　北市郵務中心2寶媽墜樓亡

快訊／抓到了！幼犬遭路殺狗媽媽舔屍悲鳴　是遊覽車司機害命

幫「白家幫」討債集團查37筆個資　桃園警判刑2年+繳庫10萬

「華爾街女神」黑化過程曝！偕母3度執行殺人計畫　小姑命大逃死劫

快訊／苗栗惡火5死相驗　一家四口吸入濃煙亡！3F移工死因待解剖

爛醉男路倒皮夾被偷　目擊者報警...竊賊剛上小黃秒被逮！

彰化5連霸議員當選無效確定　問政冠軍落選頭吳韋達將遞補

屏東果菜市場前「轎車鬼切」！直行機車遭撞噴　母女雙雙送醫

台61大貨車自撞！廢土噴出灑路面　害對向重機慘摔...2人送醫

網紅博美抽血竟死於麻醉休克　飼主控獸醫離譜！不滿只能告毀損

台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買

前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

趁朋友睡著時設局玩牌！　他起床一臉矇：我甚至不會

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

體操運動員連續穩定空翻！快速有力乍看似漂浮前進

2汪散步見救護車鳴笛經過　下秒扯嗓狂凹嗚：大家讓讓

楊銘威驚喜現身方志友慶功　寵妻喊：知道妳會得才跟妳結婚的！

Lulu公開「金馬五大通緝犯名單」細節　被讚「陶晶瑩2.0」謙虛回：繼續努力啦

鍋吃一半「巨鼠掉下來」　錢都道歉：即刻停業2天

疑2000萬房貸壓力太大　北市郵務中心2寶媽墜樓亡

快訊／抓到了！幼犬遭路殺狗媽媽舔屍悲鳴　是遊覽車司機害命

幫「白家幫」討債集團查37筆個資　桃園警判刑2年+繳庫10萬

「華爾街女神」黑化過程曝！偕母3度執行殺人計畫　小姑命大逃死劫

快訊／苗栗惡火5死相驗　一家四口吸入濃煙亡！3F移工死因待解剖

爛醉男路倒皮夾被偷　目擊者報警...竊賊剛上小黃秒被逮！

彰化5連霸議員當選無效確定　問政冠軍落選頭吳韋達將遞補

屏東果菜市場前「轎車鬼切」！直行機車遭撞噴　母女雙雙送醫

台61大貨車自撞！廢土噴出灑路面　害對向重機慘摔...2人送醫

網紅博美抽血竟死於麻醉休克　飼主控獸醫離譜！不滿只能告毀損

賴清德最新廣告「選和你一樣好的人」　侯友宜嗆：你好人壞人搞不清？

北韓兵板門店「帶槍站哨」打破非武裝共識　邊境修崗哨、布署重武器

啦啦隊女神王芯羽推新曲　深邃事業線害粉絲暴動了

寇乃馨素顏沒被認出　路人以為「黃國倫帶小三」使眼色：有秘密齁

最高檢察署攜手台啤籃球隊　共同維護台灣籃球運動發展

米可白拍「激情床戲」突眼前一片黑！　3年來最嚴重發病：噁心想吐

每周喝四天配醃製下酒菜　中年男胃脹一個月就醫確診早期胃癌

黴漿菌「入侵校園」？羅一鈞急澄清：用詞過頭

誰給2億元美金要柯文哲當副手？　侯友宜：去問民眾黨吧！

疑2000萬房貸壓力太大　北市郵務中心2寶媽墜樓亡

痛爆了！短褲妹被追撞「面朝下滑壘」　她雙腿猛刮柏油路

社會熱門新聞

酒店經紀2天狂嗨神仙水、喵喵　害死女友被起訴

即／中華郵政台北郵件處理中心墜樓！　女同仁送醫亡

快訊／苗栗凌晨五死惡火！　一家四口全喪命

男吃河豚亡　友人：他說會處理才送

郵局行員A客戶存款丟飯碗　淪飲料店打工仔

即／法國情侶「彎刀縱走」失聯！　找到人了

即／高雄工安意外！1工人遭活埋受困

看A片淫聲擾人被打死　狠室友怨「講不聽」

廂型車突下滑阿嬤驚喊「欸害」　奮力護孫慘遭壓死

神棍開行動淫車騙色　逼少女車震158次「馬上風」

嘉義民雄死亡車禍！女大生頭部重創不治

快訊／通化街市場突傳巨響！1人躺遮雨棚死亡

即／北市愛國東路墜樓！女倒臥平台命危

推拿師「按摩挑逗」嘿咻女客　正宮怒告

更多熱門

相關新聞

遊覽車司機倒退嚕　撞轎車竟瞎扯：他撞我

遊覽車司機倒退嚕　撞轎車竟瞎扯：他撞我

高雄市楠梓區日前發生一起車禍，一部遊覽車停等紅燈時，不明原因向後滑行，撞擊後方的轎車，轎車駕駛下車後抱著小孩等待警方到場，遊覽車司機則說是轎車撞他，還指控轎車駕駛抱小孩開車。由於司機不願提供行車紀錄器，駕駛只好上網尋求協助，不過警方隨後公開畫面，證實是遊覽車向後滑行，但詳細肇事原因仍需進一步分析。

1個月遊覽車連4撞！GPS超速告警「取消10公里寬限值」　11月中上路

1個月遊覽車連4撞！GPS超速告警「取消10公里寬限值」　11月中上路

台南東門陸橋再遭誤闖遊覽車撞壞限高門架

台南東門陸橋再遭誤闖遊覽車撞壞限高門架

美86歲老翁慘死輪下　兒開車來回輾壓

美86歲老翁慘死輪下　兒開車來回輾壓

即／花蓮男走斑馬線遭左轉客運撞倒　搶救一夜不治

即／花蓮男走斑馬線遭左轉客運撞倒　搶救一夜不治

關鍵字：

遊覽車幼犬輾斃

讀者迴響

我也要留言，快前往新聞雲App！

熱門新聞

阿本頭痛驚罹腦瘤…醫宣判「非死即殘」！

獨家／「破億神曲女團」aespa被爆來台唱尾牙！員工：好爽，看免費

蔡尚樺斷11年男友！小號翻出「爆秘戀T1林秉聖」

邱澤甜蜜牽手許瑋甯「二度蜜月」被野生捕捉

陳慕義澄清沒上建中　更正學歷驚呆網：比念建中更猛

快訊／INFINITE南優鉉證實罹罕見癌症！手術前還來台開唱

爽中500元載具獎　隔天開APP「500元沒了」

洪詩「真的徵不到員工」挺6月孕肚哭了

酒店經紀2天狂嗨神仙水、喵喵　害死女友被起訴

林襄10年前照片遭翻出！　

40%的人做愛用口水潤滑　性專家：恐得性病

LINE「記事本」漏洞資訊外洩！官方發通知：用戶快做這動作

邰智源「按時送名牌」！

「長榮正妹機師」起底是AKB48台灣研究生

誰「開價2億美元」要柯文哲當副手？　趙少康猜到了！

更多

最夯影音

更多
台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買

台南少女冷天夜市賣餅乾　幫媽分擔家計...他霸氣全買
前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球

前職棒球員開箱大巨蛋　曝柱子恐影響選手接球

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

李多慧深夜見粉絲接機超驚喜　大素顏害羞暖喊：晚了快回家

趁朋友睡著時設局玩牌！　他起床一臉矇：我甚至不會

趁朋友睡著時設局玩牌！　他起床一臉矇：我甚至不會

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

吳慷仁「沒經紀人」自誇：安排得很好　接工作自扮黑臉「我有被討厭的勇氣」

熱門快報

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12周年尋找封面人物

ETtoday12歲生日快樂「百人祝賀企劃：你就是封面人物！」特製超可愛生日濾鏡用起來！快來成為我們專屬的封面人物！限定好康大放送！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟辰現身《豈有此呂》

江啟臣漢草原來這麼好 海龍蛙兵出身驅匪漁船被丟炸彈 見美航母協防台海笑不出來

金馬60特別報導

金馬60特別報導

迎接金馬一甲子，帶你一同揭曉入圍者喜悅、演員秘辛、典禮即時盛況，立即看▶

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面