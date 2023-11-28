快訊／抓到了！幼犬遭路殺狗媽媽舔屍悲鳴　是遊覽車司機害命

▲▼ 小狗遭路殺慘死停車場。（圖／讀者提供）

記者戴上容／新北報導

新北市有一隻小黑狗慘遭路殺「被壓扁」陳屍三鶯轉運站停車場，地面有血跡外，小狗肌肉組織、眼球全都流出，母狗難過悲鳴舔屍不肯離去，令人相當揪心，警方調閱監視器，發現是一輛遊覽車25日壓死小黑狗，已通知遊覽車司機到案說明；動保處表示，將對司機開罰4萬5千元罰鍰，另處理人員當日已將幼犬屍體裝入專用箱，交由動物之家人道火化。

上周末（25日）下午，有一家人帶小孩到三峽出遊，到新北市鶯歌三鶯轉運站停車場要停車時，後座小孩看到一隻大狗在小狗旁邊，下車後跑到一旁查看，卻驚慌告訴家長，「是一隻小狗狗被壓扁了！」

家長前往察看，赫見一隻黑狗幼犬遭路殺，小小的身軀被壓扁，地面滿是紅血，小狗眼球、肌肉組織都跑出來，慘不忍睹。狗媽媽疑似不捨她的幼犬身亡，坐在一旁不肯離去，相當令人不捨。

家長環顧周遭，發現靠近停車場出口路邊有一灘血，這灘血距離幼犬陳屍處約有5公尺，懷疑是肇事者二度輾壓幼犬。後續家長連忙報案通報1999處理，停車場人員聞訊後，也將現場以交通錐圍住避免幼犬屍體再遭輾壓，後續交由環保局處理。

今（28）日事件曝光後，三峽警方積極調閱監視器協助動保處查察，發現是25日下午一輛遊覽車輾斃小黑狗，後續交由動保處通知裁罰。動保處表示，遊覽車駕駛（行為人）已違反新北市動物保護自治條例第11條規定，該駕駛未將動物緊急送醫，也未通報動保處，總計將依法開罰司機4萬5000元罰鍰。

新北市動保處長楊淑方呼籲，駕駛人行駛過程除了要注意人車安全，也要注意周遭是否有動物在旁，應注意避免動物遭撞傷，本案駕駛人應注意而未注意動物安危，動保處除開罰亦將要求行為人接受3小時動保再教育講習。