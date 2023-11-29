抗老化退化！慈濟推「淨斯再三好」 　傅崐萁：我每天喝體力好

▲花蓮慈院最新研發的本草系列飲品，「淨斯再三好」。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮慈濟醫院中西醫研究團隊，結合傳統中草藥理論與現代醫學實驗數據，28日上午針對明目、護心、護腦與穩定新陳代謝等四大主題，舉行研究成果發表會，分享動物及細胞實驗研究成果，以及最新研發的本草系列飲品，淨斯本草活芯智濃縮飲、淨斯本草明適沖調飲、淨斯本草醣衡沖調飲。

靜思精舍法師包含德晗法師等六位法師，慈濟基金會副執行長劉濟雨、慈濟教育志業執行長王本榮、花蓮縣縣長徐榛蔚、立法委員傅崐萁、中央研究院農業生物科技研究中心林崇熙博士等人蒞臨發表會見證成果，慈濟基金會副總執行長林碧玉特別錄製影片，分享這幾年來，她看到研究團隊在中草藥這條路上的努力。

▲花蓮慈院研發團隊黃志揚副院長分享動物及細胞實驗研究成果。

縣長徐榛蔚表示，花蓮慈院在中西醫合療上耕耘多年，感恩證嚴法師的慈悲，看見中草藥的重要性並提升了中草藥的地位，且慈濟無論是慈善、醫療、教育、人文志業等整個團隊，在世界各地安定、關照所有人的身心靈，讓她非常非常的敬佩。

慈濟基金會副總執行長林碧玉表示，慈濟中草藥的研發，從「淨斯三寶」本草飲、滴露和滾珠露，接著「淨斯新三要」淨斯本草康汝濃縮液、淨斯本草復華飲、淨斯本草悅樂沖調飲，到今年推出「淨斯再三好」好醣、好智、好明亮，不只有臨床試驗，並在期刊發表不少研究論文，讓各界的人士來見證成果，所以很期待新的推出的「淨斯再三好」能照顧更多的人。



「不要問我為什麽體力這麽好，我每天都喝淨斯本草飲。」立法委員傅崐萁表示，當全球受新冠肺炎疫情侵襲時，感謝慈濟團隊全力投入中草藥的研發來對抗新冠肺炎，謝謝慈濟為地方的貢獻，期待未來慈濟能為全臺灣、全亞洲、全人類，做出更遠更廣的貢獻。

▲中醫副院長何宗融表示，花蓮慈院積極創新研發治療策略及調養，期望透過本草系列研究，輔助臨床中西醫合療，照護病友身心。

花蓮慈濟醫院林欣榮院長表示，花蓮慈院2020年研發出淨斯本草飲後，進一步針對淨斯本草飲及主要成份艾葉，進行動物及細胞實驗研究，研究結果顯示，淨斯本草飲在小鼠具有健康維持、調節生理機能、增強體力等潛力，並發表多篇文章於國際知名期刊。因應全球進入高齡化社會，研究方向也轉往老化帶來的退化問題。

花蓮慈院研發團隊黃志揚副院長表示，「本草活芯智濃縮飲」除了有本草飲主要成分的艾葉之外，還加入了紅棗、當歸、丹蔘、山楂等中草藥成分，應用於動物實驗發現，實驗鼠血管鈣化機率下降，並且實驗鼠多巴胺神經元細胞活性提高將近兩倍，增加自噬蛋白路徑（LC3B），提升對突觸核蛋白（α-Synuclein）之清除力，對於巴金森氏症導致的溶酶體（TRPML1）表現失衡問題，也能透過提升溶酶體的數量來維持功能。

▲徐榛蔚表示，花蓮慈院在中西醫合療上耕耘多年，感恩證嚴法師的慈悲，看見中草藥的重要性並提升了中草藥的地位。（圖／記者王兆麟攝，下同）

除了身體老化會帶來退化問題，使用過度也有可能造成損傷或退化的困擾。花蓮慈院中西醫研究團隊，在本草飲幫助健康維持的多標靶基礎上，加入了珠仔草、車前草與含有葉黃素、玉米黃素的枸杞與金盞花，研發出「本草明適沖調飲」。在視網膜色素上皮細胞實驗中，進行抗氧化能力測試，結果顯示可以減少氧化蛋白產物（3-Nitrosine）與氧化脂質產物（Acrolein）的產生，同時抑制細胞活性氧（ROS）及粒線體超氧化物（MitoSoX）；在角膜上皮細胞實驗中，實驗結果發現可以提高細胞存活蛋白的表現；而在大鼠動物實驗的淚液分析，也能看見在發炎且乾燥環境下，可以降低IL-6、TNF-α與IL-1β等發炎因子含量，還具備淚液分泌的潛力。

在穩定新陳代謝主題方面，研究團隊以本草飲為基礎，調和了茉草、南瓜、苦瓜胜肽、黑胡椒與菸鹼酸鉻，研發出「本草醣衡沖調飲」。並且設計了近五個月的動物實驗，驗證長期使用，可以讓糖尿病小鼠（空腹血糖超過 > 200 mg/dL）空腹血糖值回復正常；而且經由國家動物中心檢測判讀，改善了糖尿病小鼠的心肌病變，並減緩了腎纖維化與心肌纖維化。

▲立委傅崐萁表示，當全球受新冠肺炎疫情侵襲時，感謝慈濟團隊全力投入中草藥的研發來對抗新冠肺炎。

從基礎科學到臨床實證，花蓮慈院何宗融中醫副院長表示，花蓮慈院長期致力於中西醫合療，積極創新研發治療策略及調養，期望透過本草系列研究，輔助臨床中西醫合療，照護病友身心，幫助民眾調理生理機能、滋補強身。何副院長提醒，對於食品或者保健食品，有需要的民眾與慢性病友，建議可以與中醫師討論使用方式。

林欣榮院長表示，本草飲及各類複方均屬實驗室中之細胞及動物研究成果，在人體的實際效果仍有待進一步驗證。因成分為食藥兩用的中草藥，故核准通過認證以食品級上市，製成飲品，造福普羅大眾。11月30日至12月3日的台灣醫療科技展，花蓮慈院中西醫研究團隊也會在南港展覽一館四樓，進行更完整的研究成果專題演講，歡迎有興趣的民眾前往參加。

嚴謹的醫療科學實證研究，花蓮慈濟醫院創新研發團隊獲得國家科學及技術委員會整合型計畫支持，結合農業部與中央研究院農業生物科技研究中心的資源，在花蓮縣縣政府的支持下，與農業部花蓮區農業改良場協力合作，以培育天然無毒的中草藥作為基礎，展望未來，打造在地健康產業。

