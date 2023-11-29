女大生開箱衛生棉疑有活蟲！　退款後遭客服「威脅提告」

▲半盒衛生棉都有出現黑色小蟲。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

衛生棉為不少女性每月的貼身必需品，在衛生上顯得格外重要。寧夏一名女大生近日上傳一段開箱衛生棉的影片，並稱「未開封的衛生棉裡有活蟲」，向客服反映後已收到退款，但事後卻遭客服威脅已報警準備提告。廠商相關負責人則表示，對「提告」一事具體不清楚。

據《齊魯壹點》報導，11月28日，寧夏一名大學生購買的衛生棉內出現活蟲，向客服反映後，反被威脅報警起訴的事情在網路引發關注。據這名大學生杜同學介紹，她是在寧夏銀川讀書，在一個多月前，她買了一款名為「星座系紅豆杉負離子的衛生棉」。近日在使用過程中，在一片衛生棉上發現有黑色活蟲。

▲杜同學一拿出衛生棉，馬上有黑色小蟲跑出來。（圖／翻攝自微博）

畫面中，杜同學在打開外包裝紙盒後，拿出一片衛生棉，有一隻黑色蟲子立刻跳了出來，一個盒6片的衛生棉中，有3片都有這種情況。她表示，「當時就覺得很害怕，晚上都沒睡著，感覺有蟲子在身上爬。」她事後也向賣家客服反映此情況。

她向客服傳了相關照片後，客服同意退款，但在退款成功後，又告知他們已經報警，並且會起訴她。這讓杜同學非常氣憤，於是將衛生棉的開箱影片發布在網路上，並引發關注。

廠商相關法定代表人宿振宗表示，並不認為此事是生產品質問題導致，也不認可此事的真實性，「我們是無菌車間，不可能有這種事，她發的影片也可能是剪輯的。」目前晉州市市場監管局也介入調查中。

關於杜同學稱，向客服反映問題後反被威脅一事，宿宿振宗表示，這是負責銷售的委託方所溝通的，他們不知道具體情況。