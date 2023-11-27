老婆吵架太氣！　竟然「一口咬掉」丈夫耳朵

▲印度一名男子吵架後被妻子咬掉耳朵。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

印度一名男子和妻子發生口角，當他想要離開家中時，妻子竟然直接跳上他的背，一口將他的右耳給咬下來，男子怒而對妻子提告。

根據NDTV報導，住在德里Sultanpuri區的45歲男子20日上午和妻子發生口角，受害男子向警方表示，「當天上午9時20分左右，我到屋外丟垃圾，就叫妻子打掃房子，結果我回家後，她就因為一個不知名的問題開始跟我吵架。」

男子表示，其實之前就曾和妻子有過爭執，因為妻子要求將房子賣掉分錢給她，這樣自己就可以不用和孩子住在一起。

他說，兩人爆發口角後，妻子開始對他拳打腳踢，他將妻子推開後準備走出門外，「她從後面抓住我，狠狠地咬了我的右耳，導致我半個耳朵都被咬掉。」

後來是兒子緊急將他送往醫院治療，他也決定要對妻子提出刑事告訴，目前警方也已立案調查。